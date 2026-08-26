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    PDI indaga violento homicidio de mujer en Pichidegua: principal sospechoso es el yerno de la víctima

    Personal de la PDI encontró el cuerpo de la víctima al interior de una vivienda de esa comuna de la Región de O'Higgins, con una herida cortopunzante en su tórax y signos de haber sido asfixiada.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Rancagua indaga las circunstancias en que una mujer, de 57 años, falleció al interior de una vivienda en la comuna de Pichidegua, Región de O’Higgins, cuyo cuerpo fue hallado con una herida cortopuzante y signos de haber sido asfixiada.

    Todo ocurrió en el domicilio de la afectada, en la población Las Higueras, donde también funciona un local comercial. Ahí, por razones que se investigan, la mujer habría sido agredida por su propio yerno, quien tras el hecho se dio a la fuga.

    Al respecto, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la BH Rancagua, indicó que su unidad, en coordinación con la PDI de San Vicente, realizan diligencias para determinar la dinámica del hecho y dar con el paradero del principal sospechoso.

    “Personal especializado realizó el reconocimiento externo del cuerpo, pudiendo establecer que la mujer presenta una herida cortopunzante en la parte superior del tórax”, sostuvo la autoridad.

    Sobre la dinámica del hecho, el fiscal (s) de la Fiscalía de San Vicente, Alonso Leiva, indicó que, “son antecedentes que se investigan, están ligados a temas familiares y se están recabando antecedentes en torno al círculo cercano de la persona fallecida, donde estaría presuntamente el autor del delito”.

    Más sobre:PolicialPichideguahomicidioPDIsuegra

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