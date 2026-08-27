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    Diputada Parisi crítica exclusión del PDG de la comisión para la nueva arquitectura del Estado

    La diputada cuestionó que La Moneda dejara fuera a una colectividad con 14 parlamentarios y que ha contribuido a acuerdos legislativos. Advirtió que las propuestas de la instancia deberán ser discutidas y votadas en el Congreso.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Diputada Zandra Parisi del PDG. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La subjefa de la bancada del Partido de la Gente (PDG), la diputada Zandra Parisi, criticó la exclusión de la colectividad de la comisión para la nueva arquitectura del Estado presentada este martes por el Presidente José Antonio Kast.

    La instancia tendrá 120 días para elaborar propuestas sobre la estructura ministerial y el funcionamiento de la administración pública. Según explicó el Mandatario, su objetivo será revisar el número de carteras, eliminar superposiciones de funciones y reasignar recursos, para posteriormente enviar al Congreso las iniciativas legales correspondientes.

    En ese contexto, Parisi cuestionó que el Ejecutivo haya dejado fuera al PDG, pese al papel que, según destacó, ha desempeñado la colectividad en la construcción de acuerdos legislativos con el gobierno.

    “Me llama profundamente la atención que el gobierno presente una comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado, que hable de transversalidad y de escuchar distintas miradas, pero que deje afuera al Partido de la Gente”, sostuvo.

    La diputada por el distrito 12 argumentó que la colectividad debe ser considerada en una discusión de esta naturaleza, especialmente porque “el PDG tiene 14 diputados y ha sido una fuerza que ha contribuido a dar gobernabilidad y a construir acuerdos importantes en el Congreso”.

    Parisi recalcó que su partido no está solicitando cargos ni “cuotas políticas”, sino participar de la discusión.

    “Estamos pidiendo que se escuche una mirada que representa a miles de chilenos que están cansados de un gobierno burocrático, caro, y muchas veces alejado de sus problemas cotidianos”, afirmó.

    En esa línea, advirtió que, para cumplir con el objetivo de modernizar el aparato público, “todas las miradas deben estar sobre la mesa”.

    La parlamentaria también puso el foco en que las conclusiones de la comisión no tendrán efecto por sí solas, ya que las modificaciones que requieran cambios legales deberán ser discutidas por el Parlamento.

    “Hay algo que el gobierno no puede olvidar. Las propuestas de esta comisión finalmente tendrán que pasar por el Congreso”, recordó.

    Por ello, Parisi planteó que el Ejecutivo debió incorporar desde el comienzo a los sectores que posteriormente deberán pronunciarse sobre las iniciativas: “Habría sido mucho mejor comenzar este proceso dialogando con quienes después tendrán que discutirlo y votarlo”.

    Más sobre:Zandra ParisiPartido de la GenteComisión Nueva Arquitectura del EstadoMinisteriosAcuerdosCongresoJosé Antonio Kast

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