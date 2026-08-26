La solución estaba en la banca: la UC hace vivir una pesadilla a Coquimbo y vuelve a los abrazos tras una dura semana

Coquimbo Unido y Universidad Católica se pusieron al día disputando su postergado partido por la Liga de Primera, que fue aplazado por la participación de ambos en los octavos de final de la Copa Libertadores, donde los dos quedaron eliminados. Un duelo clave en las aspiraciones de ambos de luchar al menos por el Chile 2 y que terminó con una victoria cruzada por 2-1.

La UC venía de una víspera particularmente compleja tras el despido del gerente deportivo José María Buljubasich, luego del débil mercado de pases de invierno y el fin del sueño copero. Por su parte, los dueños de casa necesitaban recuperar terreno y volver a los puestos internacionales.

Como principal novedad en los precordilleranos, se produjo el debut del experimentado defensa argentino Agustín García Basso, único refuerzo para este semestre. El transandino sufrió bastante en el tramo inicial con los embates de los nortinos, al igual que sus compañeros.

El local se adueñó del balón y creó situaciones de riesgo en el arco de Vicente Bernedo, explotando las bandas. Bajo ese contexto, no fue extraño que los pupilos de Hernán Caputto abrieran el marcador, a los 40′, con una jugada patentada en la pizarra del DT: un centro desde la izquierda de Juan Cornejo, pivoteo de Francisco Salinas y cabezazo en el segundo palo de Nicolás Johansen, quien le ganó en la arremetida a Branco Ampuero.

El gol fue un merecido premio para lo que sucedió en la primera mitad y un duro golpe para el elenco estudiantil que parecía no sacudirse de la dolorosa eliminación en la Libertadores, lo que ya se había visto refrendado el sábado en la caída como local frente a Ñublense.

Con espacios, además, Coquimbo continuó explotando en buena parte del segundo tiempo las bandas a través de las subidas de sus laterales y la explosión de Cristián Zavala, quien ganó varios duelos por la derecha y se benefició del rápido trabajo de recuperación de los volantes centrales. Sin embargo, volvió a sufrir con su poco poder de finiquito.

Garnero mueve las piezas

En ataque los pupilos de Daniel Garnero mostraron poco. La velocidad de Clemente Montes y el oportunismo de Fernando Zampedri se vieron eclipsados ante el buen trabajo defensivo de los aurinegros. Sin embargo, el ingreso de Diego Corral fue determinante, ya que le dio un nuevo aire a los cruzados y eso les permitió llegar al empate. Mientras que en la mitad de cancha la entrada de Alfred Canales le dio el equilibrio que el equipo no tuvo en la primera parte.

A los 69′, Corral aprovechó uno de los pocos errores coquimbanos y le robó una pelota a Benjamín Gazzolo en el área, para luego jugar hacia el medio donde estaba Zampedri, quien solo tuvo que empujarla para poner la igualdad.

El 1-1 animó a la UC a buscar la victoria y 10 minutos después llegaría el premio. Otra vez Corral recuperó un balón desde la derecha y combinó para Zampedri. El Toro aguantó y cedió para Martín “Pesadilla” Gómez, quien apareció destapado para darles la ventaja a los universitarios.

El tanto liquidó anímicamente al anfitrión, que intentó retomar su libreto, pero ya sin la claridad que tuvo hasta antes del empate. La UC defendió bien la ventaja y se llevó a Santiago un triunfo que le permite consolidarse en el tercer lugar y seguir en carrera por el Chile 2, con 33 puntos, a tres del sublíder Universidad de Chile.