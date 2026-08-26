SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Emisores de Valores

    Una vez listadas las acciones de Bci Group en la Bolsa de Comercio de Santiago, se invitará a todos los accionistas de Bci a incorporarse a Bci Group mediante el canje de sus acciones.

    Por 
    Patricia San Juan
    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores. Andres Perez

    Empresas Yuan Yarur, accionista controlador de banco Bci, informó que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aprobó la inscripción de las acciones del nuevo holding BCI Group en el Registro de Emisores de Valores.

    En enero de este año el banco había informado que su directorio acordó promover una modificación a la estructura societaria para habilitar su expansión estratégica a través de la estructuración de una sociedad matriz o holding llamado Bci Group.

    La sociedad tendrá bajo su control a Bci y City National Bank of Florida (CNB) como bancos independientes entre sí.

    Cuando se hizo el anuncio en enero se precisó que en una primera fase del proceso, Empresas Juan Yarur constituirá Bci Group como una sociedad de inversiones y le aportará el total de su participación en el banco.

    Luego, una vez listadas las acciones de Bci Group en la Bolsa de Comercio de Santiago, se invitará a todos los accionistas de Bci a incorporarse a Bci Group mediante el canje de sus acciones.

    El paso siguiente será la división del banco en dos: Bci más sus filiales, por un lado, y CNB, por el otro.

    Más sobre:BciBci GroupBancosFinanzas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”

    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    Encarcelan a cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras investigación de secuestro de ciudadano peruano

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    Lo más leído

    1.
    Las nuevas monedas chilenas son elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo de producción baja a la mitad

    Las nuevas monedas chilenas son elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo de producción baja a la mitad

    2.
    Liquidador demanda a Rodrigo Topelberg para anular la venta de su Jeep en medio de quiebra y deudas por $15.000 millones

    Liquidador demanda a Rodrigo Topelberg para anular la venta de su Jeep en medio de quiebra y deudas por $15.000 millones

    3.
    Quiroz y su positiva lectura del fallo del TC por la invariabilidad tributaria: “La sentencia es muy, muy, muy contundente”

    Quiroz y su positiva lectura del fallo del TC por la invariabilidad tributaria: “La sentencia es muy, muy, muy contundente”

    4.
    Presidente Kast resalta la necesidad de aprovechar el alto precio del cobre y otros minerales

    Presidente Kast resalta la necesidad de aprovechar el alto precio del cobre y otros minerales

    5.
    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    6.
    “¿Por qué las AFP invierten tan poco en Chile?”: el debate entre Osvaldo Macías y el gerente de inversiones de Habitat

    “¿Por qué las AFP invierten tan poco en Chile?”: el debate entre Osvaldo Macías y el gerente de inversiones de Habitat

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile?

    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile?

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”
    Chile

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”

    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    Encarcelan a cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras investigación de secuestro de ciudadano peruano

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap
    Negocios

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    Corona vs Corona: extinta firma chilena pierde su lucha contra el registro de marca de la cervecera mexicana

    Latam Airlines reabrirá su ruta de vuelos a Venezuela luego de dos meses de suspensión

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile
    Tendencias

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Tomás Barrios se mete en el cuadro principal del US Open mientras Christian Garin se desmorona tras la lluvia
    El Deportivo

    Tomás Barrios se mete en el cuadro principal del US Open mientras Christian Garin se desmorona tras la lluvia

    Adiós al amarillo flúor: la U presenta su tercera camiseta con un llamativo diseño

    Darío Osorio sigue brillando en Dinamarca: revisa el golazo del chileno por el Midtjylland en la Conference League

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”
    Cultura y entretención

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”

    El grupo Congreso acusa que uno de sus éxitos fue usado por el Ministerio de las Culturas sin su autorización

    Luis Orlandini, Premio Nacional de Música: “Soy parte de una comunidad musical en que queremos hacer las cosas bien”

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”
    Mundo

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”

    Qué detonó el catastrófico alud en Nepal que ha dejado cientos de fallecidos

    Trump firma una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular