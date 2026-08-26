CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Emisores de Valores

CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores.

Empresas Yuan Yarur, accionista controlador de banco Bci, informó que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aprobó la inscripción de las acciones del nuevo holding BCI Group en el Registro de Emisores de Valores.

En enero de este año el banco había informado que su directorio acordó promover una modificación a la estructura societaria para habilitar su expansión estratégica a través de la estructuración de una sociedad matriz o holding llamado Bci Group.

La sociedad tendrá bajo su control a Bci y City National Bank of Florida (CNB) como bancos independientes entre sí.

Cuando se hizo el anuncio en enero se precisó que en una primera fase del proceso, Empresas Juan Yarur constituirá Bci Group como una sociedad de inversiones y le aportará el total de su participación en el banco.

Luego, una vez listadas las acciones de Bci Group en la Bolsa de Comercio de Santiago, se invitará a todos los accionistas de Bci a incorporarse a Bci Group mediante el canje de sus acciones.

El paso siguiente será la división del banco en dos: Bci más sus filiales, por un lado, y CNB, por el otro.