Irán celebra el rechazo de China a la “guerra económica” declarada por EE.UU.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, aplaudió este miércoles la oposición de China a la “guerra económica” declarada a principios de esta semana por el presidente estadounidense Donald Trump contra Teherán.

“Acogemos con satisfacción la declaración de principios de China en la que rechaza las sanciones ilegales contra Irán” , señaló en redes sociales el también jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos.

En su publicación en X, Qalibaf además describió la relación entre Teherán y Beijing como una “asociación estratégica” basada en el respeto y la cooperación “beneficiosa” para las partes, y afirmó que ésta “no necesita el permiso de nadie”.

We welcome China’s principled statement rejecting illegal sanctions against Iran.

The Iran-China comprehensive strategic partnership is rooted in mutual respect, win-win cooperation, and a shared vision for a multipolar world. This relationship needs no one’s permission. https://t.co/zIO5kIiMEj — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) August 26, 2026

El gobierno de China aseguró que adoptará “todas las medidas necesarias” para “proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos” frente a cualquier acción por parte de EE.UU. contra el gigante asiático por sus lazos económicos y comerciales con Irán.

Esto después de que la Casa Blanca amenazara con sanciones a los que mantengan relaciones con Teherán como parte de una “guerra económica” contra el país de Medio Oriente.

El Ministerio de Exteriores chino consideró que estas medidas “carecen de base en el Derecho Internacional y no cuentan con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas” , por lo que las consideró “ilegales”.

La medida de Administración Trump llega asimismo después de que se terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra -que surgió tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero-, si bien las partes no han logrado cerrar un pacto, mientras crece el temor sobre un posible estallido del conflicto a gran escala.