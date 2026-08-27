Las líneas rojas que fijan los parlamentarios para el primer Presupuesto de Kast

Terminada la megarreforma, el Ministerio de Hacienda ya piensa en su próximo desafío. El proyecto de ley de Presupuestos 2027. Y si bien esta discusión es siempre ajetreada, esta vez podría elevar los tonos considerando que es el primer erario fiscal elaborado propiamente tal por el equipo de Jorge Quiroz, por lo que marcará la gestión fiscal del gobierno de José Antonio Kast.

Este Presupuesto estará incidido por el acotado espacio de gasto fiscal que tendrá y que ha adelantado el gobierno. Según señaló el propio ministro de Hacienda, el gasto público se expandirá entre 0% y 1% y será el inicio para el avance a la meta de reducir el déficit fiscal estructural.

De acuerdo al decreto fiscal, la ruta parte de un déficit de 2,6% del PIB en 2026, 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030.

Una de las variables claves a considerar, ya que fija el espacio que tiene el fisco para expandir el gasto público es el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo que se fijará. Ambas cifras la fijan un comité de expertos que tienen 25 integrantes en cada grupo. La estimación la entregaron a Hacienda el 24 de agosto y el 4 de septiembre próximo se dan conocer las proyecciones de manera oficial.

El proyecto de ley debe ingresar a más tardar el 30 de septiembre y, por lo mismo, como ya resta casi un mes para que eso ocurra, los parlamentarios ya comienzan a fijar sus líneas rojas y los temas que relevarán en la discusión.

Los ejes del oficialismo

Una de las instancias claves donde se revisa en detalle y se buscan resolver los conflictos entre oficialismo, oposición y gobierno es en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. El presidente de esta comisión es el senador Javier Macaya (UDI), quien desde ya entrega cuáles serán sus líneas rojas.

“El principal énfasis tiene que estar en la responsabilidad fiscal. Chile no está en condiciones de volver a presupuestos que estén construidos sobre ingresos demasiado optimistas o gastos que después no podemos financiar. Si el espacio para crecer es acotado, vamos a tener que priorizar mejor seguridad, salud, vivienda y crecimiento económico. Y junto con discutir cuánto vamos a gastar, mi idea es que discutamos mucho más seriamente cómo estamos gastando”, puntualiza.

19 MARZO 2025 SENADOR JAVIER MACAYA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Para Macaya “tiene que haber un trabajo legislativo. Tuvimos ya una primera reunión hace unos días con el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, quien nos mostró la situación fiscal en Chile, los cambios metodológicos que se van a tratar de proponer y sería un error llegar a octubre y recién descubrir cuáles son las diferencias”. En ese sentido, dijo que “tenemos que anticipar las cifras, transparentar los supuestos y conversar de todas las prioridades. Eso no significa reemplazar la discusión del Congreso ni negociar el Presupuesto a puertas cerradas anticipadamente, significa llegar a la tramitación con información seria y con posibilidades reales de construir acuerdos”.

Macaya enfatiza que si se concreta un crecimiento del gasto entre 0% y 1% va a ser exigente, pero si esa es la realidad fiscal del país hay que asumirla. “El desafío político de un crecimiento entre el 0% y 1% como el que se anticipa, obliga a priorizar de verdad. No podemos decir que todo es prioridad, sino que se tiene que proteger seguridad, salud y las necesidades sociales más urgentes. Probablemente va a haber que reasignar recursos, revisar programas mal evaluados y contener gastos que pueden esperar”.

El senador Luciano Cruz Coke (Evópoli) plantea que este Presupuesto tiene que estar diseñado para “la emergencia laboral, para el problema del empleo y dado ese escenario tengo la impresión de que tiene que incentivar la inversión y las obras públicas para agilizar las inversiones”.

Lo segundo que fija como prioritario “es volver a la regla fiscal, que se cumpla siguiendo lo que ha dicho el Consejo Fiscal Asesor”. Y en tercer lugar, dice que “dado que se tendrá más ingresos por el cobre, se debe avanzar en reponer los recursos para el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES)”.

En la Cámara Baja, el presidente de la Comisión de Hacienda, el republicano Agustín Romero, plantea que “lo prioritario es que se realicen de manera correcta las proyecciones de ingresos, en el sentido de que no haya una sobreestimación, para que no tengamos los problemas que tuvo el gobierno anterior de los desvíos en las metas fiscales”. Asimismo, ve como necesario que este gobierno avance en el cumplimiento de la meta fiscal.

27-05-2026 AGUSTIN ROMERO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En este contexto de estrechez fiscal, dice que se debe mejor la gestión para no afectar el gasto social. Por lo mismo, plantea que una necesidad será que se mejore el gasto per cápita en salud primaria.

La oposición

Gastón Saavedra, senador del PS, ve que dado el escenario actual del gobierno, con un bajo crecimiento del gasto y con recortes, se buscará poner énfasis en impulsar mayor gasto social con responsabilidad. Para eso dice que es clave potenciar las obras públicas y áreas como “la salud, viviendas y educación”.

Desde la DC, la senadora Yasna Provoste, quien además es presidenta de la cuarta subcomisión de Presupuesto, sostiene que “nuestro énfasis para el Presupuesto 2027 es un incremento de la inversión pública para que se ejecute con celeridad, y que genere un efecto dinamizador en regiones donde estamos viviendo alto desempleo -especialmente en mujeres de 10,4%- y donde se mantiene el estancamiento de la actividad productiva”.

Valparaiso, 10 de marzo 2026 Punto de prensa de la senadora Yasna Provoste Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

También plantea que “nos importa que estén los recursos fiscales para que se implemente la reconstrucción tanto en la recuperación de infraestructura física, de las viviendas dañadas y en el apoyo a las actividades productivas dañadas por los inéditos temporales en el norte del país, y que no existan recortes del gasto social en áreas claves para el desarrollo del país como son la salud pública, la educación inicial, escolar y superior. Además, que se cumpla la gradualidad acordada para la PGU y tengamos avances en los proyectos de modernización del transporte público en regiones”.

En el PC, Boris Barrera, puntualiza que “las líneas rojas para nosotros será que no recorte derechos sociales. A cualquier medida que busque recortar derechos sociales nosotros nos vamos a oponer con firmeza y esas son nuestras líneas rojas. No puede haber retroceso de ningún tipo”.

En relación al trabajo prelegislativo, comenta que “siempre hemos esperado trabajo prelegislativo en todas las leyes que ha impulsado este gobierno y la verdad es que no lo hace ni con su sector y menos lo va a hacer con nosotros”.

Desde el Frente Amplio, una minuta que elaboró Rumbo Colectivo releva alertas para la discusión del Presupuesto 2027. La primera es sobre cómo afectará la menor recaudación fiscal derivada de la megarreforma recientemente aprobada. “La Dirección de Presupuestos (Dipres) proyectó dos escenarios en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2026: uno base y uno alternativo, que considera los efectos de la megarreforma y otros supuestos macroeconómicos de la Dipres. La caída de los ingresos estructurales derivada de la reforma implica una disminución del gasto autorizado, por 0,3 puntos del PIB”, señala.

El segundo punto es que “el aumento de hasta 1% ($865 mil millones) se agota en intereses por la mayor deuda y la compensación del Fondo Común Municipal. Esto significa que un eventual aumento en el resto del Presupuesto deberá ser financiado a costa de rebajas de otros programas”. En ese sentido, se menciona que “requiere una reducción de entre US$1.200 millones y US$1.900 millones del gasto primario ya comprometido al 2027”.

La tercera alerta tiene que ver con el ajuste del gasto. “La rigidez del gasto público —con compromisos crecientes en pensiones, salud y operación de infraestructura—, combinada con la nueva realidad de ingresos post megarreforma, deja un margen de maniobra sumamente limitado. En este contexto, fundamentar la sostenibilidad fiscal exclusivamente mediante la reducción de gasto conduce a una encrucijada donde toda vía de ajuste compromete la operatividad del Estado o la entrega de prestaciones sociales”.

El cuarto punto es sobre la evaluación de programas y el quinto hace referencia a la ausencia de información faltante de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

10 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Foto: Andres Perez 12 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Constanza Martínez y Gael Yeomans. Foto: Andres Perez Andres Perez

La diputada y presidenta de ese partido, Gael Yeomans, lo resume así: “Tiene que ser un Presupuesto reactivador, enfocado en el crecimiento y en los derechos sociales. La situación económica es compleja. Estamos en recesión técnica, a las familias les cuesta llegar a fin de mes. Claramente, se requiere un impulso en el corto plazo que implica no recortar gasto social ni gasto en capital”.

Sin embargo, menciona que “también hay un problema de productividad que no se solucionará exclusivamente por “la creencia terraplanista” de bajar impuestos, sino que también requiere que haya inversión y gasto en desarrollo, tanto productivo como sostenible, gasto en desarrollo científico y cultural. No se puede recortar gasto en educación ni ciencia, ni menos en materias productivas”.

Por otro lado, añade que “también se requiere mantener una política de cuidados, junto con mejorar la eficiencia y considerar un mayor gasto en salud. Sabemos que hay deficiencias históricas en esta cartera que requieren más presupuesto, por ejemplo, en atención primaria”.P