SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Elecciones UDI: Alessandri critica dichos de Longueira contra Hoffmann pero asegura que “la dupla sigue”

    El presidente de la Cámara Baja abordó la tensión interna que se generó en el gremialismo, luego de que Pablo Longueira rechazara públicamente la posibilidad de que María José Hoffmann fuera parte de una lista de unidad, con miras a las elecciones internas de la colectividad.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó esta tarde la tensión interna que se generó en el gremialismo luego de que Pablo Longueira rechazara públicamente, y en duros términos, la posibilidad de que María José Hoffmann sea parte de la lista de unidad con miras a las elecciones internas de la colectividad.

    Todo comenzó cuando, en conversación con CNN Chile, Longueira comentó la conformación de la lista de consenso que pretende llegar a la directiva, con Jorge Alessandri, como candidato a presidente, y con él, como la carta para la secretaría general. Ahí, el senador afirmó que “No (me gustaría que Hoffmann estuviera en la lista). No aporta a lo que queremos hacer con Jorge”.

    Y tras afirmar que tiene una mala evaluación política de la actual vicepresidenta de la UDI, espetó: “Mire lo que pasó en la Quinta Región. Ella, como secretaria general (cargo que ostentó anteriormente), se consiguió el cupo para ser la candidata a gobernadora. ¿Y qué quedó en la UDI en la región? Tenemos un consejero regional, esa es la UDI en la Quinta Región, y nadie responde”, sostuvo.

    Tales palabras generaron duras críticas al interior del gremialismo, donde entre los parlamentarios -y parte de la directiva- es extendida la visión crítica en torno a la figura de Longueira, por lo que se comenzó a hacer cuesta arriba el esfuerzo por sacar a flote una lista de consenso para suceder a la actual directiva de Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma. Lo anterior, fue incluso confirmado el pasado sábado por el senador Gustavo Sanhueza, en entrevista con La Tercera.

    “Jorge Alessandri sabe que habrá competencia y se están articulando posibles listas que van a competir por la directiva del partido”, aseguró al respecto el jefe de comité de los senadores UDI.

    Y esta tarde, en conversación con T13, Alessandri afirmó que, pese a la molestia que le generaron los dichos de Longueira, la dupla para llegar a la directiva continúa en pie.

    “Yo le hice ver mi molestia respecto a eso personalmente, en los diarios también, públicamente”, sostuvo el diputado UDI.

    Tras esto, agregó: “Creo que no se puede atacar a otro militante y eso era una tradición de la UDI hace demasiado tiempo. Entonces romper esa regla de oro me pareció negativo en lo humano, en lo político y por supuesto que remediamos esa situación y para adelante me ha comentado que no se va a volver a repetir”.

    Al respecto, indicó que “muchos en la UDI piensan que fue un gran error y a muchos les dolió mucho y yo creo que la dupla sigue, por supuesto que sí”.

    “Sigue la dupla, a pesar de la posible competencia, a pesar del inconveniente grave que tuvimos a raíz de estas declaraciones”, confirmó el legislador.

    Más sobre:UDIJorge AlessandriPablo Longueiralista de consensoMaría José HoffmanneleccionesElecciones UDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carney rechaza rebautizo de Trump al lago Ontario: “Ahora y siempre” mantendrá su nombre

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Caso Grollmus: defensa afirma que evidencia física no identifica a acusados y cuestiona testigos con identidad reservada

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso a equipos incautados

    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso a equipos incautados

    2.
    Kast gestiona bilateral con Milei en Foro Madrid y cumbre conservadora desata incomodidad en sectores de La Moneda

    Kast gestiona bilateral con Milei en Foro Madrid y cumbre conservadora desata incomodidad en sectores de La Moneda

    3.
    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    4.
    Macarena Santelices (REP): “Matthei llora por la herida. Si tiene críticas, que las converse a puertas cerradas”

    Macarena Santelices (REP): “Matthei llora por la herida. Si tiene críticas, que las converse a puertas cerradas”

    5.
    Kast por traspié en plan Cancerbero: “Trasladamos al crimen organizado y nos ponen un recurso”

    Kast por traspié en plan Cancerbero: “Trasladamos al crimen organizado y nos ponen un recurso”

    6.
    La pugna que se generó en los centros de estudios de la oposición en la estrategia para enfrentar a Kast

    La pugna que se generó en los centros de estudios de la oposición en la estrategia para enfrentar a Kast

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    SII habilita convenio de pago para deudores del Préstamo Solidario: ¿Cómo solicitarlo en línea?

    SII habilita convenio de pago para deudores del Préstamo Solidario: ¿Cómo solicitarlo en línea?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    SII habilita convenio de pago para deudores del Préstamo Solidario: ¿Cómo solicitarlo en línea?
    Chile

    SII habilita convenio de pago para deudores del Préstamo Solidario: ¿Cómo solicitarlo en línea?

    Caso Grollmus: defensa afirma que evidencia física no identifica a acusados y cuestiona testigos con identidad reservada

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap
    Negocios

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    Corona vs Corona: extinta firma chilena pierde su lucha contra el registro de marca de la cervecera mexicana

    Latam Airlines reabrirá su ruta de vuelos a Venezuela luego de dos meses de suspensión

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile
    Tendencias

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    En vivo: Chile se enfrenta a Estados Unidos por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol
    El Deportivo

    En vivo: Chile se enfrenta a Estados Unidos por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol

    Tomás Barrios se mete en el cuadro principal del US Open mientras Christian Garin se desmorona tras la lluvia

    Adiós al amarillo flúor: la U presenta su tercera camiseta con un llamativo diseño

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile
    Cultura y entretención

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”

    El grupo Congreso acusa que uno de sus éxitos fue usado por el Ministerio de las Culturas sin su autorización

    Carney rechaza rebautizo de Trump al lago Ontario: “Ahora y siempre” mantendrá su nombre
    Mundo

    Carney rechaza rebautizo de Trump al lago Ontario: “Ahora y siempre” mantendrá su nombre

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”

    ¿Qué detonó el mortal aluvión en Nepal? Hay cerca de 400 víctimas y 1.400 desaparecidos

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular