Elecciones UDI: Alessandri critica dichos de Longueira contra Hoffmann pero asegura que “la dupla sigue”
El presidente de la Cámara Baja abordó la tensión interna que se generó en el gremialismo, luego de que Pablo Longueira rechazara públicamente la posibilidad de que María José Hoffmann fuera parte de una lista de unidad, con miras a las elecciones internas de la colectividad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó esta tarde la tensión interna que se generó en el gremialismo luego de que Pablo Longueira rechazara públicamente, y en duros términos, la posibilidad de que María José Hoffmann sea parte de la lista de unidad con miras a las elecciones internas de la colectividad.
Todo comenzó cuando, en conversación con CNN Chile, Longueira comentó la conformación de la lista de consenso que pretende llegar a la directiva, con Jorge Alessandri, como candidato a presidente, y con él, como la carta para la secretaría general. Ahí, el senador afirmó que “No (me gustaría que Hoffmann estuviera en la lista). No aporta a lo que queremos hacer con Jorge”.
Y tras afirmar que tiene una mala evaluación política de la actual vicepresidenta de la UDI, espetó: “Mire lo que pasó en la Quinta Región. Ella, como secretaria general (cargo que ostentó anteriormente), se consiguió el cupo para ser la candidata a gobernadora. ¿Y qué quedó en la UDI en la región? Tenemos un consejero regional, esa es la UDI en la Quinta Región, y nadie responde”, sostuvo.
Tales palabras generaron duras críticas al interior del gremialismo, donde entre los parlamentarios -y parte de la directiva- es extendida la visión crítica en torno a la figura de Longueira, por lo que se comenzó a hacer cuesta arriba el esfuerzo por sacar a flote una lista de consenso para suceder a la actual directiva de Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma. Lo anterior, fue incluso confirmado el pasado sábado por el senador Gustavo Sanhueza, en entrevista con La Tercera.
“Jorge Alessandri sabe que habrá competencia y se están articulando posibles listas que van a competir por la directiva del partido”, aseguró al respecto el jefe de comité de los senadores UDI.
Y esta tarde, en conversación con T13, Alessandri afirmó que, pese a la molestia que le generaron los dichos de Longueira, la dupla para llegar a la directiva continúa en pie.
“Yo le hice ver mi molestia respecto a eso personalmente, en los diarios también, públicamente”, sostuvo el diputado UDI.
Tras esto, agregó: “Creo que no se puede atacar a otro militante y eso era una tradición de la UDI hace demasiado tiempo. Entonces romper esa regla de oro me pareció negativo en lo humano, en lo político y por supuesto que remediamos esa situación y para adelante me ha comentado que no se va a volver a repetir”.
Al respecto, indicó que “muchos en la UDI piensan que fue un gran error y a muchos les dolió mucho y yo creo que la dupla sigue, por supuesto que sí”.
“Sigue la dupla, a pesar de la posible competencia, a pesar del inconveniente grave que tuvimos a raíz de estas declaraciones”, confirmó el legislador.
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