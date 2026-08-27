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    Afiliados a Fonasa suben a más de 17,3 millones en el primer semestre, alcanzando el 86% de la población nacional

    Esto es un alza de 187 mil usuarios a junio. El 27% se encuentra en el tramo A (personas sin ingresos formales), un aumento de 9 puntos porcentuales versus igual lapso de 2025. Esto se explica por el "proceso masivo de retramificación de marzo 2026″, detalla Fonasa.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Fonasa registra 17,3 millones de afiliados a junio y concentra el 86% de la población nacional JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En 2020 el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) alcanzó un hito al llegar a los 15 millones de afiliados. En julio de 2023 marcó un nuevo récord tras superar los 16 millones de personas. Y en el primer semestre de 2025 registró otro peak, tras sobrepasar por primera vez los 17 millones de afiliados.

    En línea con el crecimiento de la población del país, Fonasa reporta que ha continuado incorporando personas al seguro público, y ahora cerró a junio con 17.319.196 afiliados. Esto significa un incremento de 186.585 usuarios en el primer semestre, lo que constituye un alza de 1% versus diciembre, y de 1,6% en 12 meses, con la incorporación de 267 mil personas.

    El asegurador público de salud explica que en términos demográficos, al comparar el total de la población usuaria de Fonasa al sexto mes del año, con las proyecciones poblacionales del país que reporta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para junio de 2026, se estima que el seguro público concentra el 86% de población nacional.

    Además, la institución que dirige actualmente César Oyarzo detalla que el total de afiliados que registra a junio, implica que agrupa a un 87% de la población asegurable del país, un 88% de la población de mujeres, 89% de la población de 60 años y más, y un 99% de la población extranjera.

    Por ingresos y regiones

    Al ver cómo se distribuyen los afiliados de Fonasa en términos de tramos de ingreso, el asegurador público revela que el 27% se encuentra en el tramo A, que son las personas sin ingresos formales, totalizando 4.674.357 afiliados. Esto es un aumento de 9 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025.

    “Este incremento se explica, en parte, como consecuencia del proceso masivo de retramificación de marzo 2026″, señala Fonasa. La Ley N° 21.674 mandata al asegurador público a reclasificar en el tramo A de manera automática a aquellas personas que no registren cotizaciones de salud declaradas durante 12 meses consecutivos.

    Quienes son reclasificados desde los tramos B, C y D hacia el tramo A, pierden el acceso a la Modalidad de Libre Elección (MLE), mediante la cual se accede a un copago en la compra de bonos, cubierto por Fonasa en los centros de salud privados en convenio. Pero siempre mantienen su derecho a atención en toda la red pública de salud, sin costo.

    Este aumento de las personas que se agrupan en el tramo A ocurre, además, en un contexto en que el mercado laboral ha estado ya desde hace tiempo bajo presión. Según las últimas cifras disponibles del INE, la tasa de desempleo para el trimestre abril-junio se ubicó en 9,4%, incrementándose 0,5 puntos porcentuales en doce meses, pero se mantuvo en comparación al trimestre inmediatamente anterior. De esta manera, se completan tres meses con una cifra sobre 9%. Y además se mantiene en sus niveles máximos en cinco años.

    En el tramo B es donde se concentra la mayor parte de los afiliados de Fonasa, pues representan un 34,6% del total (5.986.738 personas). El tramo B incluye a aquellas personas que perciben un ingreso imponible mensual menor o igual a $553.553.

    Por otra parte, los afiliados del tramo C son el 13,9%, el equivalente a 2.411.596 afiliados. Ellos representan a aquellas personas que perciben un ingreso imponible mensual superior a $553.554, pero que es menor o igual a $808.187. Eso sí, con tres o más cargas familiares pasan a formar parte del tramo B.

    En paralelo, las personas que corresponden al tramo D representan el 24,5% del total de afiliados, o 4.246.505 beneficiarios. Las personas del tramo D son aquellas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a $808.188. Pero hay que considerar que con tres o más cargas familiares pasarán al tramo C.

    “Del total de usuarios de Fonasa, aquellos que mantienen una relación laboral activa, (dependientes o independientes, y/o pasiva, pensionados) alcanzan una cartera anual de 9.275.665 cotizantes, con un incremento del 4% en los últimos doce meses. De ellos, el 51% son hombres”, explica Fonasa.

    Por otra parte, el asegurador público detalla que la renta imponible promedio de los cotizantes es de $803 mil, un aumento de 5,6% respecto de junio de 2025; con especial énfasis en el tramo D, con un monto promedio de $1.309.161, que se traduce en un incremento de 7,3%.

    Al ver en qué regiones se concentran los usuarios de Fonasa, se obtiene que están principalmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío, siguiendo el patrón demográfico nacional. En paralelo, en regiones como Maule, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, más del 95% de la población está en Fonasa, mientras que los menores porcentajes se observan en Antofagasta, la Región Metropolitana y Aysén.

    Más sobre:FonasaSeguroSeguros

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