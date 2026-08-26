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    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    El evento se extenderá entre este martes y jueves, con precipitaciones de distinta intensidad en la región.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Región de Coquimbo tendrá precipitaciones desde el pasado martes 25 y el jueves 27 de agosto, aunque se concentrarán principalmente en sectores cordilleranos y tendrán distinta intensidad dependiendo de la zona.

    De acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza), el evento estará asociado al paso de un sistema frontal y dejará las mayores acumulaciones en la provincia de Choapa.

    “En sectores costeros y otros sectores de los valles se podrían registrar chubascos débiles y esporádicos, con acumulaciones del orden de 1 a 2 mm por día”, señala el centro de estudios.

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En la Provincia de Elqui, las precipitaciones acumuladas de estos tres días serían:

    • La Serena: 2 mm.
    • Coquimbo: 2 mm.
    • Tongoy: 3 mm.
    • Andacollo: 4 mm.
    • Vicuña: 3 mm.

    En la Provincia de Limarí, en tanto, se pronostica:

    • Ovalle: 2 mm.
    • Monte Patria: 5 mm.
    • Combarbalá: 6 mm.

    Mientras que en la Provincia de Choapa se esperan los mayores montos:

    • Los Vilos: 7 mm.
    • Illapel: 12 mm.
    • Huintil: 18 mm.
    • Salamanca: 23 mm.

    Nevadas en la cordillera

    El meteorólogo de Ceaza, Tomás Caballero, detalló que en la cordillera se esperan nevadas con acumulaciones de entre 40 y 70 centímetros durante el evento.

    Otro elemento relevante será la isoterma 0 °C, que se ubicará entre los 2.700 y 3.700 metros sobre el nivel del mar.

    Según Ceaza, sus valores relativamente altos podrían favorecer precipitaciones líquidas en algunos sectores cordilleranos donde habitualmente se registran nevadas.

    El organismo advierte que el pronóstico puede presentar cambios en intensidad, distribución y montos acumulados, por lo que recomienda tomar precauciones.

    La mayor advertencia es en zonas cordilleranas ante posibles remociones en masa y derretimiento del manto nival.

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