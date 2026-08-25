Se implementará a partir de 2027: Conmebol anuncia cambio en el formato de la Copa Sudamericana.

Hay cambios en la Copa Sudamericana. La Conmebol dio a conocer este martes el calendario de sus principales competiciones de clubes para la temporada 2027, que contempla una modificación en el formato de la primera fase del mencionado certamen subcontinental.

A partir de la próxima edición, la instancia inicial se disputará mediante llaves con partidos de ida y vuelta. La clasificación a la siguiente fase dejará de definirse en un solo partido, como ocurrió en las últimas versiones del torneo.

Las fechas de la Libertadores y la Sudamericana

El organismo que lidera Alejandro Domínguez también dio a conocer que la Copa Libertadores 2027 comenzará la semana del 3 de febrero, con la disputa de la Fase 1. La Copa Sudamericana, en tanto, iniciará la semana del 3 de marzo. Esa jornada marcará el estreno del nuevo formato.

Las finales de ambos torneos se disputarán en noviembre. La definición de la Sudamericana está programada para el sábado 20 de noviembre, mientras que la final de la Libertadores se jugará el sábado 27.

La Conmebol también estableció las fechas de la Recopa Sudamericana 2027, torneo que enfrentará a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana de 2026. El partido de ida se disputará el miércoles 17 de febrero, mientras que la revancha está programada para el miércoles 24 de febrero.