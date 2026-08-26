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    Tratamientos de fertilización asistida aumentan 52,5% en Fonasa durante el primer semestre

    El organismo ha visto un aumento en el programa que tiene para acceder a estos tratamientos. De acuerdo a los expertos, se debe a la postergación de la maternidad que dificulta el proceso natural.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    El mundo enfrenta un problema demográfico: la baja en los nacimientos, y Chile no es la excepción. De hecho, las cifras nacionales son alarmantes. En 1980, las mujeres tenían en promedio 2,74 hijos a lo largo de su vida fértil. En 2025, según las Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa global de fecundidad ha descendido a 1,16 hijos, manteniéndose por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos.

    Una de las razones detrás de esta baja es la postergación de la maternidad, una tendencia que también ha llevado a que cada vez más mujeres recurran a tratamientos de fertilidad asistida.

    Eso sí, en el sistema privado estos tratamientos pueden superar los cinco millones de pesos, e incluso mucho más, dependiendo de la cantidad de intentos. En ese contexto, Fonasa cuenta con un programa de fertilización asistida más económico.

    Los usuarios pueden acceder a dos programas: baja y alta complejidad. El primero trata del intento inicial para lograr embarazarse de manera asistida. El método también es conocido como inseminación artificial, el cual consiste en introducir los espermatozoides en el útero de la mujer durante la ovulación para que se produzca la fecundación en su medio natural.

    El de alta complejidad consiste en el uso de la técnica de fertilización in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), y ambas técnicas para producir embriones se realizan fuera del cuerpo de la madre. La FIV es la fertilización del óvulo por el espermatozoide en un medio artificial, pero producido naturalmente a través de la incubación de los espermatozoides con el óvulo, y la ICSI consiste en la inyección de un único espermatozoide en el interior del óvulo.

    Estos tratamientos se pueden realizar de manera gratuita en el sistema público, pero además hay otra opción: que los usuarios de Fonasa accedan a estos tratamientos en el sistema privado a través de los Bonos PAD (Pago Asociado a Diagnóstico).

    Este beneficio permite acceder a un paquete de prestaciones de salud -que incluye cirugía, días cama, medicamentos, exámenes e insumos-, pagando un precio fijo y conocido, en establecimientos privados que tienen convenio con Fonasa bajo la Modalidad de Libre Elección.

    Una alternativa que se ha vuelto cada ves más frecuente. Por ejemplo, en 2019 -año en el que se agregó la mayoría de los bonos- los tratamientos para inducir la ovulación no superaban los 100 casos, pero ya para 2024 eran más de 1.000.

    Ahora, el incremento se nota aún más. Durante los primeros seis meses de 2026 se contabilizaron 7.930 PAD de fertilidad, considerando prestaciones de alta y baja complejidad, lo que representa un aumento de 52,5% respecto del mismo período de 2025.

    La gran mayoría de estas prestaciones (94,2%) corresponde a tratamientos de alta complejidad.

    La directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la U. de Santiago, Karla Campos, explica que detrás de este aumento hay varias razones. Uno de ellas es la decisión cada vez más tardía.

    “Hay factores culturales, factores sociales, laborales incluso, que han hecho que esta decisión sea cada vez más tarde, a más avanzada edad. Y eso por supuesto que desde lo biológico también ha impactado en la eficacia no solo de los tratamientos, sino que en la eficacia de la obtención de una gestación de forma natural. Por lo tanto, el aumento de la búsqueda de tratamientos de fertilidad es evidente, sobre todo en este 2026″, explica la académica.

    Además, afirma que otra razón detrás del aumento es el precio por el que se puede costear a través de Fonasa: ”Estos tratamientos tienen un alto costo económico, lo que dificulta mucho el poder pagarlos de forma particular. El bono a través de Fonasa ha hecho que, por supuesto, esto sea un programa mucho más accesible para toda nuestra población, porque hoy día los problemas de fertilidad no solamente ocurren en las personas con más recursos sino que en toda nuestra población. Y esto acerca la posibilidad de una gestación exitosa a todas las personas, independiente de su situación socioeconómica".

    Pero ¿cuánto podría costar este tratamiento? Fonasa cubre parte del tratamiento a través del valor fijo del bono PAD. Por ejemplo, en una clínica privada el costo total del proceso -desde la aspiración hasta el mantenimiento de los embriones congelados-puede alcanzar los $5.067.660, pero con la compra de estos bonos el precio se reduce a $2.923.800.

    Con todo, el académico de la Facultad de Medicina de la U. Central Patricio Silva afirma que esta medida no es suficiente para mejorar el escenario demográfico del país.

    “La baja de la natalidad se debe a otras razones que han sido estudiadas. No tengo ninguna duda de que los jóvenes no ven en el hijo necesariamente la manera de completar su objetivo en la vida. Eso es así tanto en mujeres como en hombres. Que haya o no acceso a tratamiento de fertilidad no tiene ninguna importancia para mover la baja cifra de natalidad. Ahí son otras las políticas, seguramente de vivienda, de remuneraciones adecuadas, etcétera, etcétera, para que la gente joven pueda tomar la decisión de tener un hijo”, advierte Silva, quien también es exsubsecretario de Salud.

    El director de Fonasa, César Oyarzo, aseguró a La Tercera que “Sabemos que existe una necesidad de avanzar en nuevos aspectos que favorezcan el acceso de las personas a este tipo de tratamientos, lo que se enmarca además en un contexto de política pública más amplio: En esa misma línea, la ministra de Salud, May Chomali, anunció urgencia legislativa a dos proyectos de ley orientados a la prevención de la infertilidad y al acceso equitativo a información y exámenes en esta materia”.

    Más sobre:SaludNatalidadFecundidadFertilización asistidaFonasa

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