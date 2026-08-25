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    Al menos cinco palestinos mueren en ataque israelí cerca de escuela de la ONU en Gaza

    El bombardeo se registró en Yabalia, en medio del alto el fuego vigente. Durante la jornada también hubo disparos contra una zona de desplazados en Rafá y fueron recuperados 20 cuerpos en Ciudad de Gaza.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press
    Foto: Europa Press/Contacto/Hadi Daoud. Archivo

    Al menos cinco palestinos murieron y varios resultaron heridos este martes en un ataque israelí en las inmediaciones de una escuela gestionada por Naciones Unidas en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego vigente.

    Fuentes médicas citadas por la agencia de noticias Sanad y el diario Filastin, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), señalaron que las víctimas murieron producto de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que además dejó numerosos heridos.

    Hasta el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre el ataque.

    El bombardeo se produjo cerca del colegio Abú Husein, un establecimiento de educación primaria administrado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y situado en el campamento de desplazados de Yabalia.

    Durante esta misma jornada también se registraron disparos de fuerzas israelíes contra una zona con tiendas de campaña de desplazados cerca de Rafá, en el sur del enclave palestino. El hecho dejó varios heridos de bala, entre ellos un niño de 10 años.

    Recuperan otros 20 cuerpos en Gaza

    A estos hechos se sumó el hallazgo de 20 cuerpos en el barrio de Zeitún, en Ciudad de Gaza, recuperados este martes por equipos de la Defensa Civil.

    Según los antecedentes entregados por el organismo, las víctimas pertenecían en su mayoría a las familias Salmi y Al Haddad y habían muerto producto de bombardeos israelíes.

    Las autoridades de Gaza cifran en casi 1.300 los palestinos muertos a manos del Ejército israelí desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

    Más sobre:Franja de GazaGazaIsraelPalestinaGuerra en Medio Oriente

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