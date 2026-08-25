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    Lo atacaron con cuchillos y un hacha: en prisión preventiva tres sujetos por homicidio frustrado de joven de 17 años en Pudahuel

    Tras la brutal agresión que mantiene a la víctima con riesgo vital, personal del OS-9 de Carabineros realizó diligencias que terminaron con la captura de los imputados.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La investigación quedó en manos del 0S-9 de Carabineros.

    El Primer Juzgado de Garantía de Santiago dejó este martes en prisión preventiva a tres sujetos detenidos por el OS-9 de Carabineros, imputados por su participación en un delito de homicidio frustrado que tuvo como víctima a un adolescente de 17 años el pasado viernes, en la comuna de Pudahuel.

    El hecho se registró durante la noche de la fecha señalada, en momentos en que el afectado caminaba junto a su pareja por el pasaje El Arado, en dirección a su domicilio. Ahí, fue interceptado por tres hombres y una mujer, quienes portaban armas blancas. La joven, que intentó detener la agresión, también resultó lesionada, al igual que su padre, quien fue atacado al intervenir tras ver a su hija en peligro.

    Según los antecedentes, el joven de 17 años fue perseguido por el pasaje y alcanzado en las inmediaciones de la intersección de calle Victoria, lugar donde, de acuerdo con la investigación, fue atacado con un cuchillo de gran tamaño y un hacha.

    Tras la brutal agresión, el adolescente fue trasladado hasta un centro asistencial del sector y, debido a la gravedad de sus lesiones, derivado luego al Hospital San Juan de Dios, donde se mantiene hospitalizado con riesgo vital.

    Tras diligencias investigativas, los tres sujetos implicados fueron detenidos y formalizados por los delitos de homicidio frustrado, amenazas y lesiones.

    Al respecto, la fiscal de Flagrancia Occidente, Paz Escobar, sostuvo que “estos sujetos habrían llegado hasta un sector de la comuna de Pudahuel, lugar en el que atacaron a la víctima con armas blancas y un hacha, con los que le propinaron diversos golpes y cortes en el cuerpo que actualmente lo mantienen en estado de riesgo vital”.

    La detención

    Según informaron desde Carabineros, personal del OS-9 analizó registros fílmicos que permitieron establecer la dinámica del hecho, observándose la participación directa de los tres detenidos en la agresión.

    Tales antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien solicitó órdenes de detención para los involucrados y de entrada, registro e incautación para dos domicilios asociados a la investigación.

    Como resultado, se logró la detención de los tres imputados por homicidio frustrado, además de un cuarto en flagrancia por infracción a la Ley de Control de Armas.

    Los primeros tres fueron identificados como G. A. S. L., 21 años, chileno, con antecedentes policiales por amenazas; J. E. D. CH., 41 años, chileno, con antecedentes policiales por amenazas, lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar y porte de cocaína, y E. M. S. C., 28 años, chileno, con antecedentes penales por homicidio frustrado y receptación de vehículo motorizado, además de anotaciones policiales por microtráfico, receptación, infracción a la Ley de Drogas y porte ilegal de arma de fuego y munición.

    Además, J. A. S. L. 24 años, chileno, fue detenido en flagrancia por Infracción Ley Control de Armas. Posee antecedentes penales por robo con violencia e intimidación y registros policiales por violencia intrafamiliar.

    Durante los procedimientos, se logró la incautación, entre otros elementos, de una escopeta hechiza, municiones, seis cuchillos y un hacha.

    Al respecto, el teniente Felipe Cortés, del OS-9, indicó que estas corresponden a “las armas blancas utilizadas en el hecho, como también las vestimentas”.

    Más sobre:PolicialPudahuelCarabinerosOS-9homicidio frustrado

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