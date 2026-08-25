Camanchaca reporta utilidades por US$ 40 millones tras mejor precio de productos pesqueros

La pesquera Camanchaca reportó favorables resultados durante el primer semestre del año. La empresa controlada por las familias Fernández y Stengel registró utilidades por US$ 40 millones entre enero y junio de 2026, presentando un sólido crecimiento de 31% comparado con el mismo plazo del año pasado.

Las ventas de la firma también anotaron un aumento, desde US$ 425 millones el 2025 hasta US$ 467 millones durante este año, lo que reflejó un incremento de 10%.

En tanto, el Ebitda totalizó US$ 95 millones, lo que representó un alza de 18% contra el año pasado. El 64% de este indicador provino de la pesca, por un total de US$ 61 millones; el 31% tuvo su origen en salmones por US$ 29 millones. Este último fue afectado tanto por un menor precio como el impacto en los costos de brotes de SRS en dos centros de cultivos, una enfermedad infecciosa para los salmones.

“No hubo mortalidades extraordinarias en el trimestre, pero en el acumulado alcanzaron US$ 2,8 millones, asociados a eventos de SRS en los dos centros mencionados, superior al 1S 2025 cuando fueron de US$ 1,6 millones”, señaló el análisis razonado de la compañía.

A junio, las cosechas de salmón atlántico reportaron 23 mil toneladas métricas WFE, una baja de 3% respecto del año pasado. En el periodo no se registraron cosechas de salmón coho, mismo panorama que los primeros seis meses del 2025.

Camanchaca destaca visión pro-crecimiento del gobierno

El gerente general de Camanchaca, Ricardo García Holtz, valoró que el conjunto del negocio generó un resultado positivo. “En pesca hubo mucha menos disponibilidad de jurel, que obligó a ajustar nuestras operaciones, aunque esta situación se revirtió hacia fines de junio. Los mayores precios de nuestros productos pesqueros permitieron compensar buena parte de esa menor actividad”, apuntó.

“En salmones, por el contrario, hubo bajas de precios y costos mayores a los esperados, afectados principalmente por brotes de SRS, lo que fue parcialmente mitigado por el efecto favorable de la devolución de aranceles norteamericanos”, añadió.

El ejecutivo observó de forma positiva el devenir del segundo semestre para el mercado del salmón, atribuido a una oferta mundial a la baja. Así, García prevé que el contexto sostendrá los precios, teniendo positivas perspectivas en materia de costos y volumen.

“En pesca, hemos observado una recuperación de las capturas de jurel desde fines de junio, aunque su evolución seguirá dependiendo de la magnitud de El Niño y su impacto en la zona sur. Nuestro foco está puesto en capturar las cuotas remanentes de jurel y recuperar volumen y eficiencia de costos en salmones. Las modificaciones legales obtenidas y una visión pro-crecimiento del gobierno, nos pone en marcha para activar proyectos de inversión cuyos procesos esperamos iniciar prontamente”, indicó, destacando la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.