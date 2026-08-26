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    Las hermanas Abraham vuelven a hacer historia: alcanzan la final en el Mundial de Amsterdam

    Las remeras nacionales terminaron en el segundo puesto en su serie de semifinales y pelearán por el título en la categoría dos sin timonel, por segunda vez en su carrera.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González

    Antonia y Melita Abraham vuelven a hacer historia. Por segunda vez en su carrera, las hermanas alcanzan una final en un Mundial. Ahora lo logran en Amsterdam, en la categoría dos sin timonel. La definición del título está prevista para este viernes, a las 10.28 horas de Chile. Las chilenas buscarán su primera medalla.

    La otra vez que habían conseguido una figuración tan destacada en una competencia de este nivel se había producido en 2023. En esa oportunidad, finalizaron en el quinto puesto de la clasificación global.

    Las hermanas Abraham vuelven a hacer historia: alcanzan la final en el Mundial de Amsterdam

    Las emblemáticas deportistas nacionales finalizaron en el segundo puesto en su serie. Solo fueron superadas por el binomio de Rumania, compuesto por Adriana Adam y Simona Radiș, una pareja de jerarquía, pues detenta el título europeo de la disciplina. Las representantes del país del sureste europeo, una auténtica potencia en este deporte, en el que detenta títulos mundiales y olímpico, anotaron un tiempo de 7:20.94.

    Las oriundas de San Pedro de La Paz, comuna de la región del Biobío, terminaron el heat a 8.91 segundos de las europeas, una diferencia que se tornó ostensible.

    La definición por la segunda plaza fue angustiosa. Las nacionales dirimieron la segunda plaza con las italianasLaura Mediano y Alice Codato, en una disputa que se resolvió en los últimos metros.

    En sus redes sociales, el Ministerio del Deporte felicitó a las deportistas chilenas. “Tremenda actuación de las nacional que quedaron en el 2do lugar para conseguir nuevamente la final mundial. ¡Vamos con todo!“, publicaron.

    El Comité Olímpico de Chile tampoco quedó al margen de los festejos. “Las EXTRAORDINARIAS Melita y Antonia Abraham accedieron por segunda vez en su carrera a una final planetaria (adulta), luego de ser segundas en las semis del Mundial de Ámsterdam. Fue una notable regata para las hermanas, quienes superaron a Italia en los metros finales y solo fueron sobrepasadas por la experimentada dupla rumana, nación con múltiples medallas olímpicas y mundiales.El viernes, a las 10:28, buscarán una inédita presea. En 2023 fueron quintas . ¡SE PASAAAAARON!“, agregaron.

    El kayak también celebra

    La jornada fue especialmente feliz para los deportes acuáticos. En Polonia, el kayakista Sebastián Alveal, de 19 años, alcanzó las semifinales en los 1.000 metros, en el Mundial que se disputa en Poznan, Polonia.

    El múltiple campeón panamericano junior mostró solidez ante experimentados exponentes de la especialidad. Este viernes, a las 04.57 horas de Chile. Antes, este jueves, a las 04.03, debutará en los 500 metros.

    Mientras, María José Mailliard y Paula Gómez alcanzaron la misma instancia al resultar terceras en el heat clasificatorio del C2 500 metros.

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