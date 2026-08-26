Nintendo confirmó el lanzamiento de dos nuevos paquetes promocionales para su consola Switch 2. La compañía japonesa busca potenciar su catálogo de hardware de cara al último trimestre del año emparejando su nuevo sistema con dos de sus franquicias enfocadas en el modo multijugador y la experiencia familiar.

El primer bundle estará disponible a fines de septiembre e incluirá la consola junto a un código de descarga para Mario Kart World (revisa en este link lo que ha dicho la crítica sobre el videojuego).

Esta nueva entrega de carreras permite a los jugadores explorar entornos vastos e interconectados a alta velocidad o tomarse el tiempo para recorrer caminos abiertos con mayor libertad.

El paquete incorpora además una membresía individual de tres meses para el servicio Nintendo Switch Online.

Regreso a la isla Wuhu

Nintendo anuncia dos nuevos bundles de Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort

Para el 22 de octubre está programado el segundo lanzamiento, fecha que coincide con el debut exclusivo de Nintendo Switch Sports Resort en la Switch 2.

El título marca el retorno a la icónica Isla Wuhu, el retiro deportivo virtual que sirve como escenario para doce actividades que aprovechan los controles de movimiento de la consola.

Los usuarios podrán crear y personalizar a sus personajes Mii o Sportsmates para competir en disciplinas de ocio y competencia que van desde el pilotaje de avionetas y el uso de motos acuáticas, hasta el boxeo, el tiro con arco, los bolos y la lucha de pulgares. El juego incluso contempla dinámicas de calentamiento previo como el salto a la cuerda.

Al igual que el paquete de carreras, esta edición incluye el juego en formato digital y noventa días de acceso a los servicios en línea.