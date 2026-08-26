Puerto Ventanas (SK) concreta la compra de Puerto Andino a Engie

Puerto Ventanas concretó la compra del terminal Puerto Andino, en la bahía de Mejillones, a Engie. A través de un hecho esencial, la firma del grupo Sigdo Koppers dijo que su filial Logística Portuaria Andes SpA (LPA) y la eléctrcia suscribieron el contrato de compraventa de activos y transferencia parcial de concesión marítima, luego de cumplirse todas las condiciones suspensivas a que estaba sujeta la operación.

Por ese contrato, Engie “ vendió, cedió y transfirió ” a LPA los activos que conforman Puerto Andino, junto con la porción de la concesión marítima que los ampara.

La compraventa ya fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), pero aún está sujeta a una condición suspensiva pendiente: que el Ministerio de Defensa Nacional apruebe la transferencia de la concesión, conforme al procedimiento establecido en el Decreto N° 9 de 2018.

El primer desembolso ya se materializó. El hecho esencial precisa que el 20 de julio LPA enteró a Engie un pago de US$ 38.030.000, en línea con lo previsto en el contrato de promesa.

Los pagos restantes quedaron sujetos a los hitos y condiciones estipulados en el contrato de compraventa. El precio total de la operación asciende a US$ 58,9 millones, según se desprende del hecho esencial comunicado a la CMF en febrero pasado.

Puerto Ventanas acuerda comprar Puerto Andino a Engie

El documento fue firmado por el gerente general de Puerto Ventanas, Jorge Oyarce , quien sostuvo que la adquisición “es consistente con la estrategia de crecimiento de PVSA, sin que a esta fecha sea posible cuantificar sus efectos en los estados consolidados”.

Un acuerdo que partió en febrero

La operación fue anunciada el 25 de febrero, cuando Puerto Ventanas informó a la CMF la firma de un contrato de promesa de compraventa con Engie por las instalaciones marítimas y terrestres del muelle mecanizado de Mejillones. En ese momento, la transacción quedó supeditada a la aprobación de la FNE, entre otros requisitos, y la compañía citó a junta extraordinaria de accionistas para el 18 de marzo.

Posteriormente, y en ejercicio de las facultades contenidas en ese contrato, PVSA cedió su posición contractual como promitente compradora a LPA, que asumió la totalidad de los derechos y obligaciones emanados del acuerdo.

Qué compró Puerto Ventanas

De acuerdo con el comunicado que Sigdo Koppers difundió en febrero, Puerto Andino tiene capacidad para transferir más de 6 millones de toneladas anuales de graneles sólidos y líquidos. Su muelle cuenta con un calado de 18 metros, el mayor de la bahía de Mejillones, dos sistemas de descarga mecanizados y dos grúas Gantry de 1.500 TMH cada una, lo que le permite atender naves Capesize de hasta 198.500 toneladas.

El terminal registra una disponibilidad marítima de 95%, con cierres por marejadas inferiores a 5%, y dispone de 75 hectáreas de terrenos para respaldo y desarrollo, detalló el grupo controlado por la familia Errázuriz.

Las razones de cada parte

El presidente ejecutivo de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, justificó la compra en la evolución de la demanda por materias primas: “El aumento de la demanda de minerales estratégicos a nivel mundial y el inminente funcionamiento del Corredor Bioceánico de Capricornio requieren de mayores servicios portuarios en la región”, señaló en el comunicado de febrero.

Del lado vendedor, la Managing Director Generation de Engie Chile, Laïlla Ducousso, enmarcó la venta en la salida de la compañía del carbón: “Esta operación se da en el marco de nuestro plan de descarbonización y nuestra estrategia de reconversión de sitios térmicos”, afirmó.

Puerto Ventanas, filial de Sigdo Koppers, opera desde hace 35 años y es el principal puerto granelero de la zona central, con cuatro sitios de atraque en Puchuncaví y una participación de 50% en el mercado de graneles de la Región de Valparaíso. Sigdo Koppers, en tanto, tiene plantas en 16 países y operaciones comerciales en más de 30