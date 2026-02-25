Puerto Ventanas (SK) llega a acuerdo con Engie para adquirir Puerto Andino en casi US$ 59 millones

Puerto Ventanas llegó a un acuerdo con Engie para adquirir a la eléctrica los activos que conforman el denominado Puerto Andino, ubicado en la Bahía de Mejillones, en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.

A través de un hecho esencial, la filial del grupo Sigdo Koppers precisó que firmó un contrato de promesa de compraventa en la que se obliga a comprar y Engie a vender las instalaciones marítimas y terrestres que forman parte del muelle mecanizado, así como las estructuras destinadas a la carga, descarga y transferencia de graneles en general.

La transacción incluye además la cesión de la parte de la concesión marítima que ampara al Puerto Andino.

El monto pactado asciende a US$ 58,9 millones equivalente a aproximadamente $ 50.969,7 millones a la fecha del acuerdo, cifra que será pagada y ajustada conforme a los términos establecidos en el contrato de promesa, informa el documento.

Sigdo Koppers detalló paralelamente en un comunicado que Puerto Andino potenciará los servicios de logística portuaria para graneles sólidos y líquidos en la Región de Antofagasta, con una capacidad de transferencia de más de 6 millones de toneladas de graneles sólidos y líquidos.

Puerto Ventanas cuenta con 75 hectáreas disponibles destinadas a áreas de respaldo y desarrollo de nuevos proyectos, lo que según la compañía permite proyectar una oferta relevante para la región y para el desarrollo portuario del país.

“El aumento de la demanda de minerales estratégicos a nivel mundial y el inminente funcionamiento del Corredor Bioceánico de Capricornio requieren de mayores servicios portuarios en la región. Queremos entregar nuestra experiencia de más de 35 años en servicios de carga marítima para potenciar la competitividad en la bahía y enfrentar los desafíos futuros con las mejores condiciones del mercado, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y social de la comuna de Mejillones”, comentó Juan Eduardo Errázuriz, presidente ejecutivo de Sigdo Koppers.

Por su parte, Laïlla Ducousso, Managing Director Generation ENGIE Chile destacó este hito como parte del plan de transición energética que la firma está encabezando en el país.

“Esta operación se da en el marco de nuestro plan de descarbonización y nuestra estrategia de reconversión de sitios térmicos. De esta forma, nuestras centrales en Mejillones dejarán de operar en base a carbón, para dar paso a un polo energético de nuevas tecnologías que inyecten energía más limpia al sistema”, señaló Ducousso.

El grupo industrial reveló también que la firma del acuerdo fue realizada en las oficinas de Sigdo Koppers y en las negociaciones las partes fueron asesoradas por los Estudios Prieto (ENGIE Chile); y por Rodríguez Rosende y Cía. (PVSA); sin perjuicio de la actuación específica en materia de libre competencia del Estudio Ferrada Nehme.

Puerto Ventanas dijo que como es habitual en este tipo de operaciones, la transacción está sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas.

Entre ellas se encuentran la aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica y la autorización de la transferencia de la parte de la concesión marítima por parte del Ministerio de Defensa Nacional, además de otras condiciones y estipulaciones contractuales habituales.