SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Puerto Ventanas (SK) llega a acuerdo con Engie para adquirir Puerto Andino en casi US$ 59 millones

    La operación considera activos marítimos y terrestres en la Bahía de Mejillones e incluye la cesión de parte de la concesión marítima.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Puerto Ventanas acuerda comprar Puerto Andino a Engie.

    Puerto Ventanas llegó a un acuerdo con Engie para adquirir a la eléctrica los activos que conforman el denominado Puerto Andino, ubicado en la Bahía de Mejillones, en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.

    A través de un hecho esencial, la filial del grupo Sigdo Koppers precisó que firmó un contrato de promesa de compraventa en la que se obliga a comprar y Engie a vender las instalaciones marítimas y terrestres que forman parte del muelle mecanizado, así como las estructuras destinadas a la carga, descarga y transferencia de graneles en general.

    La transacción incluye además la cesión de la parte de la concesión marítima que ampara al Puerto Andino.

    El monto pactado asciende a US$ 58,9 millones equivalente a aproximadamente $ 50.969,7 millones a la fecha del acuerdo, cifra que será pagada y ajustada conforme a los términos establecidos en el contrato de promesa, informa el documento.

    Sigdo Koppers detalló paralelamente en un comunicado que Puerto Andino potenciará los servicios de logística portuaria para graneles sólidos y líquidos en la Región de Antofagasta, con una capacidad de transferencia de más de 6 millones de toneladas de graneles sólidos y líquidos.

    Puerto Ventanas cuenta con 75 hectáreas disponibles destinadas a áreas de respaldo y desarrollo de nuevos proyectos, lo que según la compañía permite proyectar una oferta relevante para la región y para el desarrollo portuario del país.

    Puerto Ventanas acuerda comprar Puerto Andino a Engie.

    “El aumento de la demanda de minerales estratégicos a nivel mundial y el inminente funcionamiento del Corredor Bioceánico de Capricornio requieren de mayores servicios portuarios en la región. Queremos entregar nuestra experiencia de más de 35 años en servicios de carga marítima para potenciar la competitividad en la bahía y enfrentar los desafíos futuros con las mejores condiciones del mercado, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y social de la comuna de Mejillones”, comentó Juan Eduardo Errázuriz, presidente ejecutivo de Sigdo Koppers.

    Por su parte, Laïlla Ducousso, Managing Director Generation ENGIE Chile destacó este hito como parte del plan de transición energética que la firma está encabezando en el país.

    “Esta operación se da en el marco de nuestro plan de descarbonización y nuestra estrategia de reconversión de sitios térmicos. De esta forma, nuestras centrales en Mejillones dejarán de operar en base a carbón, para dar paso a un polo energético de nuevas tecnologías que inyecten energía más limpia al sistema”, señaló Ducousso.

    El grupo industrial reveló también que la firma del acuerdo fue realizada en las oficinas de Sigdo Koppers y en las negociaciones las partes fueron asesoradas por los Estudios Prieto (ENGIE Chile); y por Rodríguez Rosende y Cía. (PVSA); sin perjuicio de la actuación específica en materia de libre competencia del Estudio Ferrada Nehme.

    Puerto Ventanas dijo que como es habitual en este tipo de operaciones, la transacción está sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas.

    Entre ellas se encuentran la aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica y la autorización de la transferencia de la parte de la concesión marítima por parte del Ministerio de Defensa Nacional, además de otras condiciones y estipulaciones contractuales habituales.

    Lee también:

    Más sobre:Puerto VentanasEngieNegociosPuertos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein

    Arauco cerró 2025 con fuerte caída en sus ganancias ante menores precios de la celulosa

    Casi el 40% de los almacenes en Chile fue víctima de delitos en enero

    Alianza entre SMU y Blue Express busca instalar casilleros inteligentes en 100 puntos de venta este año

    Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob

    Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    2.
    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    3.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    4.
    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    5.
    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob
    Chile

    Tras bilateral en La Moneda: Sedini destaca “experiencia” de Vallejo a cargo de Segegob

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasidelito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein
    Negocios

    Larry Summers anuncia su retiro de Harvard en medio de revisión por vínculos con Jeffrey Epstein

    Arauco cerró 2025 con fuerte caída en sus ganancias ante menores precios de la celulosa

    Casi el 40% de los almacenes en Chile fue víctima de delitos en enero

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo
    Tendencias

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League

    Gianluca Prestianni reacciona en redes sociales al castigo de la UEFA por racismo con una publicación que luego tuvo que borrar

    Margarita Masías, la mejor sudamericana en Sevilla: “El maratón asusta, pero ahora sé que puedo correr mucho más rápido”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    A fondo con Emanuel Noir de Ke Personajes: “Le pongo el pecho al enemigo y le doy la espalda a los aplausos”

    Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense
    Mundo

    Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que lideró el intento de golpe de Estado en España en 1981

    Jefe de Unidad para A. Latina de EU partnerships sobre la relación entre la UE y Chile: “Ha evolucionado a una alianza estratégica de seguridad”

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva