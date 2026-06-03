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    Cámara de Diputados aprueba proyecto de reajuste del sueldo mínimo y avanza al Senado

    El proyecto propone dos reajustes según la variación del IPC: el primero contempla la inflación hasta abril de este año y el segundo, que regiría a partir del 1 de enero de 2027, contemplaría la variación entre mayo y diciembre de 2026.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega

    Durante esta mañana se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para el reajuste del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar.

    Con 91 votos a favor, 48 en contra y 10 abstenciones, el proyecto presentado por el Ejecutivo se aprobó con el respaldo de Nacional Libertarios y el Partido de la Gente. Por su parte, la oposición desde Partido Radical al Partido Comunista votó en contra.

    El proyecto original contemplaba con un alza de 1,4%, que consideraba el IPC acumulado entre enero y marzo de este año, lo que se traducía en $ 7.546 extras, y otra alza a contar de enero de 2027 en base al IPC que registre la economía entre mayo-diciembre.

    Sin embargo, en la comisión de Trabajo de la Cámara el gobierno elevó el monto para incluir el IPC de abril, que alcanzó hasta el 1,3%. Con ello, el acumulado del año es de 2,7%.

    ¿En cuánto quedará el sueldo mínimo?

    De ser aprobado en el Senado el monto subirá de los actuales $539.000 a $553.553 mensuales. El 1 de enero de 2027 habrá un segundo reajuste dependiendo de la variación del IPC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.

    FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    “Tenemos que balancear la protección del poder adquisitivo del salario mínimo con poder generar empleo”, dijo Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social, tras la votación del proyecto.

    “Por eso hemos propuesto un ajuste de IPC que es en dos instancias, como se ha hecho muchas veces en el país, donde una primera ajuste es un 2,7%, que es el IPC acumulado entre los meses de enero y abril, y la segunda alza va a ser el 1 de enero del año 2027″, agregó.

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