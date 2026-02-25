Postergan licitación de Puerto Exterior de San Antonio que también inquieta a Estados Unidos

La empresa estatal Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) reprogramó para el mes de julio la recepción de las ofertas económicas de la licitación para la construcción del megaproyecto Puerto Exterior de San Antonio, que estaba programado originalmente para el próximo viernes 6 de marzo, sólo cinco días antes del cambio de mando.

Esta subasta pública internacional es otro de los procesos que habían generado inquietud en autoridades estadounidenses por el concurso de dos gigantes chinas, asociadas en un mismo consorcio, entre los interesados precalificados que tenían posibilidades de ganar, como lo habría señalado el propio embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, en reuniones privadas.

La decisión se enmarca en la actual crisis diplomática generada por la aprobación y posterior anulación de un decreto de concesión del Ministerio de Transportes para la construcción de un cable submarino que podría unir a Chile y China, y que significó que se le revocaran las visas para ingresar a territorio estadounidense al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, para lo cual Washington adujo razones de seguridad regional.

Según una declaración de EPSA, la decisión de postergar la licitación se habría adoptado en la sesión de directorio del pasado 9 de febrero, pero recién se informa públicamente ahora, 16 días después, en medio de la crisis.

Esta licitación, a diferencia de otras grandes obras de infraestructura, no es llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas, sino directamente por la empresa portuaria estatal.

EPSA es una empresa del Estado de Chile que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Transportes, por tanto su representante directo es el ministro Muñoz, el mismo que fue víctima de la revocatoria de su visa y que está enfrascado en la controversia con Estados Unidos por el cable chino.

“Se ha emitido una circular comunicando a los consorcios precalificados la ampliación del plazo para la recepción de ofertas, en el marco de la licitación pública internacional convocada para la construcción de las obras de abrigo y conexas del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, reprogramando este hito para el próximo 10 de julio”, dijo EPSA a través de un comunicado.

De este modo, la definición de este proceso quedará completamente en manos del próximo gobierno que encabeza José Antonio Kast, cuyo ministro de Transportes será Louis de Grange.

La estatal desvinculó el futuro de esta licitación de la polémica actual y relacionó la modificación del calendario con los propios interesados.

“Dicha decisión se adoptó considerando que la mayoría de los licitantes solicitó formalmente contar con mayor tiempo para preparar sus propuestas”, agregó. “La ampliación del plazo, junto con resguardar la competitividad del proceso y la presentación de ofertas de la más alta calidad, permite, además, calzar de mejor manera el cumplimiento de este hito con la culminación del proceso de evaluación ambiental”, puntualizó.

En noviembre del año pasado se definió una lista con las empresas y consorcios precalificados, compuesta por Van Oord Dredging and Marine Contractors (Países Bajos); Jan De Nul (Bélgica); el Consorcio Dragados Sacyr Obras Portuarias (Sacyr y Dragados son españolas); el Consorcio Grupo CRCC (con China Railway Construction Corporation y CRCC Harbour and Channel Engineering Bureau Group, ambas chinas); y el Consorcio Acciona–Hyundai (Acciona es española y Hyundai, coreana).