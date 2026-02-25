SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Mandatario sostuvo que el proyecto excede los plazos de su administración y defendió que Chile debe tomar sus decisiones “como país soberano”, en medio de tensiones con EE.UU.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 03 de Enero 2026. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    El Presidente Gabriel Boric afirmó este martes que el proyecto de cable submarino chino que conectaría Valparaíso con Hong Kong “está en evaluación” y que será el futuro gobierno de José Antonio Kast el que deberá definir su continuidad.

    A través de su cuenta en X, el Mandatario abordó la iniciativa presentada por la empresa China Mobile, luego de que este martes se conociera que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, visó mediante decreto su ejecución el pasado 27 de enero, resolución que fue revocada dos días después.

    “El proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características”, señaló.

    “Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”, agregó.

    En esa línea, Boric recalcó que las decisiones de su gobierno “se toman en función del mejor interés de Chile y su gente”.

    Asimismo, sostuvo que este tipo de iniciativas se analizan “haciendo respetar nuestras leyes, nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado”.

    “Y justamente como jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo”, añadió, en alusión a las sanciones de Estados Unidos que afectaron a autoridades de su gobierno.

    Las declaraciones del Mandatario se dan luego de una reunión en La Moneda -en la que no participó- encabezada por el canciller Alberto Van Klaveren, junto a los ministros Juan Carlos Muñoz, Adriana Delpiano y Álvaro Elizalde, además de la vocera Camila Vallejo, para abordar la controversia generada en torno al proyecto.

    Más sobre:Presidente Gabriel Boriccable submarinoChinaChina MobileJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Minuto a minuto | Jesse & Joy hacen corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    2.
    Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast

    Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast

    3.
    Seis desafueros: la inédita cifra de diputados enfrentando causas penales que deja el actual periodo parlamentario

    Seis desafueros: la inédita cifra de diputados enfrentando causas penales que deja el actual periodo parlamentario

    4.
    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    5.
    Corte de Santiago da portazo a Gendarmería y ordena cambiar régimen de visitas a violadores de derechos humanos presos en Colina 1

    Corte de Santiago da portazo a Gendarmería y ordena cambiar régimen de visitas a violadores de derechos humanos presos en Colina 1

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    La noche más emotiva de Christian Garin: remonta ante Juan Manuel Cerúndolo y avanza en el BCI Seguros ChileOpen

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Barrios protagonizan el duelo de chilenos en el BCI Seguros Chile Open

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas
    Cultura y entretención

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Minuto a minuto | Jesse & Joy hacen corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer