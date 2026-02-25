Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

El Presidente Gabriel Boric afirmó este martes que el proyecto de cable submarino chino que conectaría Valparaíso con Hong Kong “está en evaluación” y que será el futuro gobierno de José Antonio Kast el que deberá definir su continuidad.

A través de su cuenta en X, el Mandatario abordó la iniciativa presentada por la empresa China Mobile, luego de que este martes se conociera que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, visó mediante decreto su ejecución el pasado 27 de enero, resolución que fue revocada dos días después.

“El proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características” , señaló.

“Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades ”, agregó.

En esa línea, Boric recalcó que las decisiones de su gobierno “se toman en función del mejor interés de Chile y su gente”.

Asimismo, sostuvo que este tipo de iniciativas se analizan “haciendo respetar nuestras leyes, nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado”.

“Y justamente como jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo” , añadió, en alusión a las sanciones de Estados Unidos que afectaron a autoridades de su gobierno.

Las declaraciones del Mandatario se dan luego de una reunión en La Moneda -en la que no participó- encabezada por el canciller Alberto Van Klaveren, junto a los ministros Juan Carlos Muñoz, Adriana Delpiano y Álvaro Elizalde, además de la vocera Camila Vallejo, para abordar la controversia generada en torno al proyecto.