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    Política

    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    Aunque ello no pone en riesgo su disolución a nivel nacional, el proyecto del exministro amenaza no solo a estas tiendas, sino que a varias colectividades, que podrían desaparecer en ciertas regiones y no podrían llevar candidatos a elecciones en esos territorios.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    MARIO TELLEZ

    Aunque el gobierno del Presidente José Antonio Kast aún no le da ningún tipo de urgencia, nuevamente la reforma política, presentada en junio de 2025 por el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, apareció en la tabla del Senado.

    Este proyecto estuvo en el segundo lugar del miércoles, según el acuerdo inicial de jefes de bancadas, pero finalmente se postergó por decisión de la sala debido a la ausencia de algunos parlamentarios que podían poner en riesgo su aprobación.

    Desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric, esta iniciativa ya contaba con un acuerdo transversal, al menos de las principales fuerzas partidarias. Pero por aplazamientos similares, no alcanzó a resolverse en el período pasado.

    Si en las próximas semanas no ocurre algún nuevo retraso, la reforma de Elizalde -que ya fue aprobada por el Senado, en primer trámite, y luego por la Cámara- sería ratificada por los senadores y sería despachada a ley.

    En lo esencial, la propuesta fortalece a los comités parlamentarios y eleva restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes.

    No obstante, el efecto más apremiante para las tiendas políticas, incluso las grandes, no solo las pequeñas, es que tendrán un plazo de aproximadamente dos años para actualizar sus cifras de militantes, tarea que siempre ha sido tortuosa.

    “A partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos políticos legalmente constituidos dispondrán de un plazo de dieciocho meses para reunir, en cada región en que se encuentren constituidos, la cifra mínima de afiliados a que se refiere el numeral 4 del artículo 56 de la ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos", dice una disposición transitoria, que ya está virtualmente aprobada, al contar con el visto bueno del Senado y la Cámara, por lo tanto, ni siquiera se votará esta tarde.

    Ese artículo transitorio obliga a todas las colectividades a elevar su militancia en todas regiones (si es que no tienen el umbral requerido), para alcanzar al menos el 50% de la nueva exigencia legal, que es más de doble del requisito establecido en la actual Ley de Partidos.

    Hasta hoy, para que una casa política esté constituida en una región, el piso es tener un 0,25 de la votación de la última elección de diputados (es decir, contando solo a quienes votaron), pero a partir de esta norma se exigiría el 0,3% del padrón (es decir, sumando a aquellos que votaron y no votaron).

    Por ejemplo, en la Región Metropolitana, que tiene un padrón de más 6 millones de electores, el piso transitorio para que el partido siga constituido en la capital será de 9 mil afiliados (9.120).

    Además de colectividades pequeñas como Evópoli, el Partido Liberal, el Partido Radical, la Frevs, sorpresivamente el Partido Republicano y la DC también quedarían al debe en Santiago, territorio estratégico para cualquier fuerza política.

    Campaña republicana

    Los republicanos tienen 7.442 militantes en la RM, según los datos del Servel al 30 de abril, es decir, requiere sumar 1.678 fichas para alcanzar el umbral requerido.

    En el partido del Presidente Kast señalan que ya están advertidos, por lo que ya iniciaron una campaña: “Tu compromiso hoy, el futuro del país mañana. Súmate la militancia del partido que hizo historia”, dice la cuenta de X de la colectividad que a nivel nacional solo cuenta con 23.334 afiliados, menos de la mitad de los que tienen por ejemplo, los libertarios (PNL).

    Lo mismo le ocurre a republicanos en las regiones de Valparaíso y el Biobío, la segunda y la tercera más populosas del país, aunque en ambas zonas la tarea está más alcance de la mano

    La UDI -que no tiene problemas en Santiago-, tiene una menor militancia en la Quinta Región y también se vería obligada a buscar afiliaciones en esa zona.

    Déficit falangista

    La DC, en tanto, tiene 6.709 afiliados en la zona capitalina (2.411 bajo el mínimo).

    “Estamos conscientes de eso en la Región Metropolitana. Es algo que se viene arrastrando hace un tiempo. Lo hablé en un momento con el entonces presidente regional. Ahora hay una presidenta regional que tiene que hacer el esfuerzo. Además, solo tenemos dos alcaldes ahí. No tenemos consejeros regionales. Cinco o seis concejales. Entonces, la verdad es que la representación, además, en cargos de elección popular también está deficiente”, admitió el presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz.

    El problema es que si no logran en 18 meses llegar al umbral transitorio que exige la ley, ni tampoco dentro del período de gracia adicional que concede el Servicio Electoral (alrededor de 6 meses más), los partidos que no logren el mínimo de militantes desaparecen en esas regiones.

    Ello no pone en riesgo la disolución de la colectividad, pero obliga a empezar de cero en aquellos lugares, con una tarea titánica de conseguir el umbral definitivo (ya no corre el transitorio), que en el caso de la RM son más de 18 militantes.

    En la situación hipotética que ni la DC, ni republicanos, ni Evópoli, ni la Frevs ni los liberales logren constituirse en la capital, no podrían llevar a candidatos municipales ni parlamentarios en toda la zona metropolitana.

    Lo mismo ocurriría en Valparaíso o el Biobío si es el caso.

    La alternativa es que los actuales legisladores de estos partidos en esas regiones compitan como independientes, reuniendo firmas, o bien asociados a otra tienda.

    Partidos como RN, el Frente Amplio, la UDI, el PS, el PDG, el PPD e incluso los libertarios no corren riesgos al menos en la metropolitana, zona donde cuentan con más de 9 mil militantes.

    Más sobre:PolíticaSenadoReforma PolíticaÁlvaro ElizaldeDCPartido Republicano

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