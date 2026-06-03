Bolsas globales caen y el dólar sube en medio de la incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

Los mercados siguen volátiles ante las tensiones entre EEUU. e Irán y las negociaciones para un eventual acuerdo de paz que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

Este miércoles, el mandatario de EEUU., Donald Trump, señaló que se encuentra ante la “decisión” de llegar a un acuerdo u optar por “hacerlo de la otra manera”, sugiriendo una intervención militar a gran escala que “acabaría con todo” y pondría punto final a “las conversaciones” y “las tonterías”.

Tras señalar que la ofensiva militar ha tenido gran éxito, el jefe de la Casa Blanca subrayó que se encuentra con una decisión sobre la mesa. “Ahora tengo que tomar una decisión: ¿firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera? Y no es una manera agradable”.

En la jornada de este miércoles el petróleo WTI subió 2,6% hasta US$96,2 por barril, y el Brent se empinó 0,9% a US$96,86.

Los principales mercados accionarios de EEUU reportaron bajas. El S&P500 cayó 0,73%, mientras que el industrial Dow Jones perdió 1,21% y el tecnológico Nasdaq 0,89%.

En Chile, el Ipsa cedió 1,04% hasta los 10.395,94 puntos, lastrada por la baja de 1,29% de SQM y de 1,37% de Latam Airlines, las dos compañías con mayor ponderación dentro del selectivo.

La acción de CAP, además, fue una de las que anotó la mayor subida tras empinarse 4,27%, esto en una jornada donde se conocieron las negociaciones con Aza para traspasarles los activos siderúrgicos de Huachipat.

En tanto, el dólar se empinó $7,95 hasta los $895,95.

Lorenzo Matus, Senior Account Manager de la app de inversiones XTB, señaló que el dollar index - que mide a la divisa frente a una canasta de monedas- se sostuvo sobre niveles sobre 99,2 “impulsado por un mercado laboral americano que no da señales de fatiga”, mientras el cobre, principal soporte externo del peso chileno, retrocedió en la jornada “acumulando una leve corrección que debilita uno de los pilares fundamentales de la moneda local”.

En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre cayó 0,33% hasta los US$6,314 por libra, mientras que los futuros en Nueva York cedieron 2,99% a US$6,477.

Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, comentó que “a pesar de que el cobre sigue respaldado estructuralmente por la demanda asociada a inteligencia artificial, centros de datos, transición energética y redes eléctricas, la corrección diaria golpeó directamente a las monedas ligadas a materias primas, entre ellas el peso chileno”.

“En conjunto, menor cobre y dólar global más fuerte explicaron el avance del tipo de cambio en Chile”, concluyó.