CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Cuidar la piel en invierno

    Aunque el sol ya no sea protagonista, el invierno también puede afectar la salud de la piel. Por eso, esta temporada es clave para reforzar los cuidados faciales y, además, aprovechar las condiciones ideales para realizar tratamientos no invasivos.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    Con la llegada del frío, muchas personas relajan su rutina de cuidado facial pensando que el sol ya no representa un riesgo. Pero el invierno también puede afectar seriamente la piel. Las bajas temperaturas, el viento y los cambios bruscos entre el exterior y los espacios calefaccionados pueden provocar resequedad, irritación y una apariencia más opaca.

    “Contrario a lo que se suele pensar, en invierno estamos más expuestos a factores que pueden dañar la piel. El frío, el viento, la baja humedad y los cambios bruscos de temperatura entre el exterior y los ambientes calefaccionados son muy perjudiciales”, explica Isabel Oporto, directora de Clínica Ginestética y especialista en tratamientos faciales no invasivos.

    Según la especialista, durante esta época es fundamental mantener la hidratación, usar protector solar todos los días aunque no haya sol visible, evitar el agua muy caliente y preferir productos suaves para limpiar el rostro. La dermatóloga Claudia Moreno explica que “una de las formas de protegernos frente al frío, al viento y a los factores ambientales es utilizar productos suaves, y siempre después de limpiar aplicar algún producto hidratante como una crema o un bálsamo para la piel”.

    Así mismo, el protector solar es un infaltable independiente de la época. La dermatóloga señala que “pese a que es invierno, la radiación sigue estando presente, sobre todo en actividades al aire libre como en la nieve, el esquí o la playa”. Además advierte: “En pieles con rosácea o con tendencia atópica, los cambios bruscos de temperatura pueden generar botes. Para eso es preferible utilizar ropa de algodón en vez de políester”.

    Menor exposición solar

    Según las expertas estamos en un buen momento para realizar tratamientos no invasivos, como por ejemplo, los faciales con láser. “El invierno es ideal para este tipo de procedimientos ya que tenemos una menor exposición solar, entonces los cuidados post sesión son más simples y disminuye el riesgo de tener efectos adversos”, señala Isabel Oporto.

    Entre los tratamientos más recomendados están aquellos orientados a estimular la producción de colágeno, mejorar la elasticidad y devolver luminosidad a la piel. También existen alternativas para tratar manchas, melasma y rosácea mediante tecnologías láser y luz pulsada.

    En el caso de la rosácea, por ejemplo, el láser puede ayudar a disminuir la dilatación de los vasos sanguíneos y mejorar la textura de la piel. Mientras que para las manchas, los tratamientos apuntan a unificar el tono y devolver un aspecto más homogéneo al rostro.

    Eso sí, no es que no se requiera de cuidados. “Después de un tratamiento con láser la piel queda más sensible y es clave usar protector solar de manera estricta, no manipular la piel tratada y seguir todas las indicaciones del especialista”, advierte Oporto.

    Los resultados dependerán del tipo de tratamiento y de cada persona, pero generalmente se requieren entre tres y seis sesiones para lograr cambios visibles y sostenidos.

    En resumen, el invierno lejos de ser una temporada para descuidar la piel, puede transformarse en la oportunidad perfecta para recuperarla, iluminarla y prepararla para los meses de mayor exposición solar.

    Más sobre:SaludSkincareCuidado de la pielSalud de la pielInviernoTratamientosLáser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble
    Chile

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública
    Negocios

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro
    El Deportivo

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro

    Polémica por los premios y por las pocas entradas a repartir: Francia de Mbappé entra en conflicto a días del Mundial 2026

    Johnny Herrera vuelve a la carga contra Arturo Vidal: “No sirve en ningún equipo; se cree superior”

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera
    Cultura y entretención

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera

    Fauna Primavera anuncia su line up con New Order, FKA Twigs y The Strokes

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia
    Mundo

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia

    “Doy las gracias a nuestros soldados por su precisión”: Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra una terminal petrolera en San Petersburgo

    Kuwait expulsa a dos trabajadores de la Embajada de Irán en respuesta a los últimos ataques de Teherán

    Cuidar la piel en invierno
    Paula

    Cuidar la piel en invierno

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad