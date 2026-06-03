¿Está el líder supremo de Irán involucrado en las negociaciones con EE.UU.?: Los fracasos en las treguas de Medio Oriente

Esta fotografía, tomada el 20 de abril de 2026, muestra una bandera nacional de Irán ondeando en un edificio dañado por los ataques estadounidenses-israelíes en Teherán. Foto: Xinhua

Las violaciones a los alto el fuego se han vuelto pan de cada día en Medio Oriente, y algunos expertos ya se preguntan de qué sirven: en Líbano, en Gaza y en Irán, los misiles siguen cayendo a pesar de que, en el papel, los conflictos bélicos están bajo tregua.

En la práctica, los combates persisten en todos los frentes. En la Franja de Gaza, Israel continúa atacando a los militantes palestinos implicados en los atentados del 7 de octubre de 2023 y reprimiendo los intentos de reconstruir Hamas. En Líbano, Israel y Hezbolá se han enfrentado en intensos combates. En Irán, Estados Unidos y Teherán intercambian ataques con frecuencia, como ocurrió el martes por la noche. Los combates son menos intensos que antes, pero lo suficientemente persistentes como para mantener a los tres escenarios en un precario limbo entre la guerra y la paz, apunta el diario The Wall Street Journal.

Y en medio de todo eso, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán avanzan, y Donald Trump asegura que la República Islámica prometió que no desarrollaría un arma nuclear.

Vista de una plataforma petrolera iraní en el Golfo Pérsico, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Los repetidos incidentes militares en el estrecho de Ormuz y sus alrededores han interrumpido el alto el fuego de dos meses entre Estados Unidos e Irán. Ambas partes han intercambiado ataques con drones y misiles, aunque cada una ha calificado las acciones como limitadas y defensivas, en lugar de un colapso de la tregua.

Precisamente el martes, los enfrentamientos continuaron por la noche. Irán lanzó misiles balísticos contra bases estadounidenses en Bahrein y Kuwait, mientras que Estados Unidos atacó una estación de control militar y disparó contra un petrolero vacío que, según afirmó, intentaba romper su bloqueo.

A pesar de los enfrentamientos, Washington y Teherán parecen deseosos de evitar un regreso a la guerra a gran escala que llevaron en marzo. De momento, están llevando a cabo negociaciones destinadas a garantizar el acceso marítimo a través del estrecho y crear un espacio para conversaciones más amplias sobre las sanciones y el programa nuclear iraní.

Bloqueo estadounidense contra Irán. Foto: @CENTCOM en X CENTCOM EN X

En ese contexto, Donald Trump mostró su voluntad de encontrarse con el líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, y negociar directamente con él. El mandatario declaró este miércoles que Jamenei participa en las negociaciones para un acuerdo que ponga fin a la guerra, y que ambos “parecen llevarse bastante bien”.

“Está involucrado, sin duda. Sí, creo que le tienen mucho respeto”, dijo sobre el líder supremo iraní en una entrevista con el podcast “Pod Force One” del New York Post.

Esto, precisamente en una semana en que las diferencias de Trump con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su modo de llevar la guerra -especialmente tras su ofensiva contra Hezbolá en Líbano- parecen haber desestabilizado a los aliados.

De hecho, el inquilino de la Casa Blanca confirmó este miércoles que mantuvo un enfrenamiento verbal con Netanyahu, al que llamó “jodidamente loco”, si bien minimizó el choque tras señalar que hay que parar la guerra en Líbano e insistir en que se ha entendido bien con Israel en el marco de la ofensiva en Irán.

“Sí, lo hice. No diría que estaba enfadado. Estaba un poco perturbado por su constante enfrentamiento con Líbano”, confirmó el mandatario republicano sobre su choque con Netanyahu en declaraciones en el podcast de la periodista conservadora Miranda Devine.

En tanto, Trump declaró el miércoles que le gustaría reunirse con el líder supremo de Irán. Se cree que Mojtaba Jamenei, de 56 años, resultó herido en los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel del 28 de febrero que acabaron con la vida de su padre, Alí Jamenei, y no se le ha visto en público desde que fue nombrado su sucesor.

“Me gustaría reunirme con él, y probablemente lo haremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos”, declaró el presidente estadounidense a “Pod Force One”.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, declaró el martes ante un comité del Congreso que Mojtaba Jamenei está vivo y cada vez más activo. Según un informe de Reuters, durante una entrevista en un podcast, Trump afirmó: “Ya han acordado que no van a tener armas nucleares”, al hablar de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Donald Trump. Joyce N. Boghosian

En el frente libanés, a pesar del declarado alto el fuego, las escaramuzas continúan. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá se han intensificado a pesar del cese de hostilidades que entró en vigor a mediados de abril, poco más de una semana después de la tregua entre Estados Unidos e Israel e Irán. La milicia libanesa ha intensificado sus ataques contra posiciones militares israelíes y comunidades del norte de Israel mediante drones explosivos, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han respondido con operaciones militares y ataques aéreos ampliados.

La última ronda de combates comenzó después de que Hezbolá lanzara ataques en apoyo a Irán. Más de 3.500 personas han muerto en Líbano desde principios de marzo, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, y más de un millón han sido desplazadas. Las fuerzas israelíes también están creando una “zona de amortiguación” a lo largo de la frontera, lo que aumenta la presión sobre el frágil gobierno libanés y complica la diplomacia regional en general, apunta The Wall Street Journal.

En Gaza, en tanto, Israel continúa atacando objetivos de Hamas a pesar del alto el fuego vigente desde hace ocho meses. La semana pasada, asesinó al jefe militar del grupo islámico, Mohammed Odeh, menos de dos semanas después de haber matado a su predecesor.

El Ministerio de Salud palestino informó el 31 de mayo que desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, se contabilizaron 930 muertos y 2.819 heridos en el enclave. Desde el 7 de octubre de 2023, la cifra de víctimas fatales ascendió a 72.939.

Mientras tanto, la crisis humanitaria en Gaza sigue siendo grave: gran parte de la población depende de la ayuda humanitaria y carece de refugio y saneamiento adecuados. Israel también ha ampliado su control sobre partes del enclave, adentrándose aún más en territorio que antes estaba bajo control de Hamas.

A fines de mayo, Netanyahu anunció que dio la orden a las Fuerzas de Defensa de Israel de aumentar su control sobre Gaza al 70% del territorio. Este martes, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, criticó la medida, afirmando que no forma parte del plan de 20 puntos del presidente Trump para poner fin al conflicto entre Israel y Hamas. “Tenemos un plan, y no contempla eso”, declaró Rubio. ”En definitiva, entendemos que lo que queremos, y creo que lo que los israelíes querrían en última instancia, es una Gaza gobernada por una entidad ajena a Hamas", señaló.

Sobre la frágil situación en la región, The Economist recopiló estadísticas y contabilizó 12.333 “incidentes violentos” ocurridos en el período de 60 días, que rodeó a nueve altos el fuego alcanzados en Medio Oriente y países vecinos después de 2020. Si bien los armisticios redujeron los combates, ninguno resultó en un cese total de la violencia. En promedio, los incidentes mortales disminuyen un 81% en los 30 días posteriores al inicio de un alto el fuego, en comparación con los 30 días anteriores.

El armisticio entre Armenia y Azerbaiyán en 2020, seguido solo de violencia esporádica, fue el más exitoso de los nueve. Esto, a pesar de un breve retorno a los combates en 2023. Por el contrario, las treguas temporales entre Israel y Hamas a finales de 2023 y de enero a marzo de 2025 vieron cómo los combates volvían rápidamente a los niveles previos al alto el fuego una vez finalizados, señala la publicación.

La mayoría de los altos el fuego se situaron en algún punto intermedio entre estos dos extremos. En estos casos, la violencia disminuyó inmediatamente después de la entrada en vigor de una tregua, pero nunca llegó a cero. En algunos casos, ese nivel más bajo se mantuvo; en otros, la violencia escaló gradualmente hasta alcanzar niveles cercanos a los anteriores al cese de hostilidades.