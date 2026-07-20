Gobierno descarta por ahora decretar estado de catástrofe en zonas afectadas por sistema frontal y evaluará la medida tras cuantificar los daños

El gobierno descartó este domingo, por ahora, decretar estado de catástrofe en las regiones afectadas por el sistema frontal y aseguró que la decisión será reevaluada una vez que se cuente con un diagnóstico más preciso de los daños provocados por el evento meteorológico.

La definición del Ejecutivo se conoce luego de que durante la jornada alcaldes y otras autoridades locales de las zonas más afectadas solicitaran declarar esa medida para agilizar la disponibilidad de recursos destinados a enfrentar la emergencia y la posterior reconstrucción.

La decisión fue comunicada por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, al término de una nueva mesa técnica nacional, donde explicó que el gobierno considera que las herramientas actualmente disponibles permiten responder a la emergencia.

“Hoy día los instrumentos que el gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia”, sostuvo la autoridad.

Alvarado explicó que el Ejecutivo se encuentra concentrado en las labores propias de la emergencia, como el rescate de personas aisladas, la recuperación de la conectividad y la reposición de servicios básicos, mientras se consolida la información sobre las afectaciones.

En ese contexto, indicó que este lunes el gobierno evaluará qué mecanismos serán necesarios para enfrentar la siguiente etapa, centrada en la reconstrucción.

“Cuando tengamos en el día de mañana la afectación real que haya tenido esta emergencia, vamos a evaluar cuáles son los instrumentos más adecuados para la siguiente etapa, que es la reconstrucción, entre ellos un estado de catástrofe por condiciones climáticas” , afirmó.

El secretario de Estado insistió en que la prioridad del Ejecutivo es completar el catastro de los daños antes de adoptar nuevas medidas extraordinarias, por lo que la eventual declaración de estado de catástrofe dependerá de la evaluación que se realice una vez finalizada la fase más crítica de la emergencia.