Dmytro Yefremov, experto ucraniano: “Putin no quiere iniciar ninguna negociación”

Dmytro Yefremov es profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Kyiv-Mohyla, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Ucrania.

Su actividad académica y de investigación se centra en la política exterior de China, la economía política internacional y los asuntos globales contemporáneos. Asimismo, ha realizado estancias de investigación y docencia en reconocidas instituciones internacionales, entre ellas la Universidad de Uppsala, la Universidad Friedrich Schiller de Jena, la Universidad de Toronto y la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái.

Ha trabajado como investigador principal del Centro de Estudios Internacionales de la Academia Diplomática de Ucrania, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país.

De visita en Chile, conversó con La Tercera sobre el actual estado de la guerra y la posibilidad de que se lleven a cabo negociaciones.

Donald Trump y Volodymyr Zelensky.

¿Qué es lo que está ocurriendo en Crimea actualmente con los ataques en el mar de Azov?

La península de Crimea era un lugar turístico muy atractivo. Pero durante la ocupación, Rusia militarizó severamente este territorio, puso muchos objetos militares, infraestructuras militares y también suministró combustible y lo utilizó como base militar contra Ucrania. Así que lo que ahora Ucrania está haciendo contra Rusia es usar drones de ataque con misiles para aislar la península de Crimea, destruir todas esas instalaciones militares, crear dificultades para que Rusia utilice este territorio con fines militares. Y con esto, Ucrania está atacando la logística rusa. Primero, el suministro de combustible. Recientemente, drones ucranianos con misiles atacaron petroleros rusos en el mar de Azov y lo hicieron con bastante éxito.

Y el otro objetivo en Crimea hoy en día es la electricidad, las instalaciones de generación de energía bajo control ruso. Así que, al destruirlos durante el verano, en plena temporada calurosa, Ucrania intenta reducir la posibilidad de que Rusia utilice Crimea como lugar de abastecimiento. Esto genera cierta incomodidad en la población local, pero, por otro lado, pueden usar la libertad para salir de este territorio. Les informaron que no es seguro quedarse en Crimea. Y es su decisión personal si quedarse o marcharse, al menos durante esta fase, durante esta operación militar contra las fuerzas rusas en la península.

Un soldado ucraniano posa sobre un tanque ruso destruido en la localidad de Rusaniv, en abril de 2022. Foto: Archivo

¿Existe la posibilidad de que Ucrania recupere Crimea en el contexto actual?

Por ahora, es difícil entender cómo se desarrollarán las cosas porque hay diferentes opiniones, incluso entre el Ejército ucraniano. Algunas personas dicen que es posible aislar la península de Crimea y también parte del territorio ocupado de Ucrania. Y con este aislamiento obligar a las tropas rusas a abandonar este territorio.

Pero, por otro lado, algunos soldados necesitan entrar en este territorio y establecer el control sobre él. Pero por ahora, Ucrania carece de suficientes tropas militares para ello. Así que no es muy probable que Ucrania pueda recuperar estos territorios, pero creará para Kiev posibilidades adicionales durante las negociaciones de paz con representantes rusos para cambiar la situación y hacerlos más abiertos a lograr acuerdos.

Se ha señalado que la balanza se ha inclinado en favor de Ucrania en la guerra. ¿Cómo evalúa la situación militarmente?

Al principio de la guerra, se construyeron algunas perspectivas. Y, por ahora, parece una guerra por desgaste. Entonces, ¿quién perderá primero sus recursos y oportunidades para seguir luchando y estará dispuesto a rendirse? Durante mucho tiempo, Rusia fue considerada una potencia más dominante, con más recursos, más instalaciones. Pero durante casi cinco años de guerra, esas capacidades y oportunidades para Rusia han disminuido drásticamente. Y hoy en día, realmente no es posible movilizar la cantidad de recursos que tenían disponibles al principio de la guerra. Ahora tienen un gran vacío en su presupuesto estatal. Carecen de recursos financieros, y Ucrania también está haciendo mucho para dificultar, para disminuir las oportunidades que tienen los rusos para financiar la guerra. Atacar estas instalaciones de suministro de petróleo, instalaciones logísticas y militares, todas esas cosas cuestan dinero.

Por ahora, Ucrania cuenta con el apoyo de países europeos, lo que ayuda a sostener y resistir. Y el cambio que observamos ahora en 2026 ha sido una estrategia larga que Ucrania lanzó junto con sus aliados, socios europeos en cierta medida, y estadounidenses, antes de Trump también. Así que lanzamos estos programas a finales de 2023 o principios de 2024. Y hoy en día, gracias a un efecto de escala, hemos recibido estas oportunidades para defendernos de forma más eficaz y resistir los ataques rusos de forma más eficaz.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

Durante la reunión de la OTAN que se realizó en Turquía, volvió a surgir el tema de un posible acuerdo. ¿Qué perspectivas le ve a esto?

Por ahora, Ucrania sufre mucho por la pérdida militar. Y la guerra ya lleva casi cinco años y trae muchos daños, mucho dolor a la gente, muchas dificultades, incomodidad y demás. Pero la gente en Ucrania entiende que es una cuestión de sobrevivencia nacional, independencia y libertad, porque el Estado ruso parece un Estado totalitario y el pueblo ucraniano, que está familiarizado con los valores democráticos, con el modo de vida en los países europeos, no está de acuerdo con este tipo de gobierno, ni con las relaciones entre sociedad y poder. Así que los ucranianos son un pueblo muy orientado a la democracia y por eso seguimos resistiendo. Pero, desde luego, cada vez es más difícil. Y dependemos mucho del apoyo externo.

Al principio de la guerra, eran Estados Unidos y países europeos quienes apoyaban a Ucrania. Pero por ahora, vemos que la situación en Estados Unidos ha cambiado. Y hay algunos riesgos potenciales en la Unión Europea, con la posibilidad de que la combinación de poder en algunos países como Alemania, como Francia, cambie y se vuelva menos favorable para Ucrania y para el apoyo a Ucrania. Por eso, para Ucrania, es más adecuado buscar congelar el conflicto y la guerra ahora y buscar algunas negociaciones. Sin duda, Ucrania no reconocerá la pérdida de territorio, el control ruso sobre este territorio. Pero realmente se observa cierto espacio para las negociaciones por la parte ucraniana.

¿Y Rusia querrá negociar?

Por otro lado, tenemos a Rusia y al presidente ruso (Vladimir Putin) que no quiere negociaciones y considera su situación como mala para él personalmente, para su poder y para el legado histórico que parece intentar crear. Por eso (Putin) no quiere iniciar ninguna negociación y parece querer crear todas las oportunidades técnicas, aprovechar todas las oportunidades para evitar negociaciones reales y conversaciones de paz reales, porque en cualquier momento, el detener la guerra en la situación actual, en la línea del frente actual, parecerá su fracaso y su derrota. Lo entiende perfectamente y por eso no le interesa detener la guerra.

Por otro lado, también vive en una especie de burbuja informativa. Y parece que no entiende muy bien la situación. Sigue creyendo en las instalaciones y oportunidades que Rusia tiene para establecer un control general sobre Ucrania. Y por eso piensa que no es el momento adecuado para parar y empezar las negociaciones. Así que, (la pelota) está completamente del lado ruso. Si una persona decide cambiar su enfoque y su opinión y comenzar negociaciones de paz, entonces podremos ver cierto progreso y cambios en el mundo.