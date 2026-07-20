Municipalidad de Las Condes activa campaña de apoyo a familias afectadas por emergencia en Región de Coquimbo

Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile

La Municipalidad de Las Condes lanzó una campaña destinada a reunir ayuda para familias de la Región de Coquimbo afectadas por el sistema frontal que provocó inundaciones, activación de quebradas, cortes de servicios básicos y graves daños en viviendas e infraestructura.

La campaña reunirá alimentos no perecibles y artículos de aseo e higiene personal, además de alimentos para mascotas, que se destinarán a damnificados de las comunas de La Serena y Ovalle, inicialmente.

“Hoy la emergencia está en el norte, pero la solidaridad no tiene límites regionales. Cuando una comunidad enfrenta momentos difíciles, el resto del país responde. Sabemos que los vecinos de Las Condes son solidarios y queremos invitarlos a sumarse a esta campaña para apoyar a quienes hoy necesitan”, señaló la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

La jefa comunal explicó que el municipio va a disponer de su capacidad de organización para canalizar la solidaridad de su vecinos “de manera oportuna y coordinada, especialmente hacia las familias que han perdido parte importante de sus pertenencias o permanecen aisladas producto de esta emergencia”.

Puntos de acopio

Edificio Consistorial: Apoquindo 3.400, Las Condes.

Centro Comunitario Diaguitas: Diaguitas 911, Las Condes.

Estadio Municipal Paul Harris: Paul Harris Sur 701, Las Condes.

La campaña estará enfocada exclusivamente en los elementos de primera necesidad definidos para responder de manera más efectiva y coordinada a las necesidades de las personas damnificadas, por lo que no se recibirá ropa en los puntos de acopio.