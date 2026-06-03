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    Balotaje en Colombia: Sondeo de AtlasIntel da una ventaja de 7,7 puntos porcentuales a De la Espriella sobre Cepeda

    La encuesta fue divulgada después de que la firma brasileña acertara en su proyección de la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 31 de mayo.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

    Cuando faltan menos de tres semanas para que los colombianos regresen a las urnas el próximo 21 de junio, una nueva encuesta de AtlasIntel sobre el balotaje proyecta una ventaja de 7,7 puntos porcentuales para el abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella frente al senador oficialista Iván Cepeda.

    En el preconteo de la primera vuelta del domingo pasado, De la Espriella ganó con el 43,74% de los votos, mientras que Cepeda quedó segundo con el 40,90%.

    De acuerdo con la nueva medición, contratada por la revista Semana y que se realizó entre el 1 y el 2 de junio, apenas días después de conocerse el resultado oficial de la primera ronda electoral, De la Espriella registró un 50,3% de intención de voto frente a un 42,6% de Cepeda.

    El estudio también reportó que el voto en blanco obtendría el 3,7% de las respuestas. Entre tanto, el 0,5% manifestó que anularía su voto o no participaría en la jornada electoral, mientras que el 2,9% respondió que aún no sabe por cuál opción se inclinará.

    Además de la intención de voto, AtlasIntel preguntó a los encuestados sobre el nivel de rechazo que generan ambos candidatos. Ante la pregunta: “Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ¿a cuál de ellos rechazas más como posible presidente de Colombia?”, los resultados señalaron que Cepeda registra un rechazo de 56,6%, mientras que De la Espriella obtiene un 40,3%.

    El sondeo de AtlasIntel, además, hace un ejercicio sobre el comportamiento que tendrían los votantes de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y otros candidatos, el próximo 21 de junio. El 76,4% de los votantes de Valencia apoyaría a De la Espriella, el 4,4% respaldaría a Cepeda y el 12,9% votaría en blanco.

    En el caso de Fajardo, el 18,9% de sus votantes apoyaría a De la Espriella, mientras el 24,2% se iría con Cepeda. Por su parte, en ese espectro, hay un dato revelador: el 43,6% votaría en blanco.

    Entre quienes apoyaron a otros candidatos, el 53,2% estaría listo para votar por De la Espriella y el 32,8% por Cepeda.

    La encuesta fue divulgada después de que la firma brasileña acertara en su proyección de la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 31 de mayo, en la que De la Espriella terminó ubicándose en el primer lugar de la votación nacional. “A lo largo de todo el ciclo electoral, desde las consultas hasta la primera vuelta, los datos de AtlasIntel identificaron el ascenso de Abelardo de la Espriella como principal referente de la oposición”, declaró la encuestadora en un comunicado.

    “El 23 de mayo ambos aparecieron prácticamente empatados. Al día siguiente, De la Espriella pasó al primer lugar y mantuvo la ventaja hasta la jornada electoral”, informó AtlasIntel en el pronunciamiento.

    La firma agregó que, en su última medición antes de la primera vuelta, realizada entre el 27 y el 29 de mayo, Abelardo de la Espriella registró una intención de voto de 42,3%, mientras que Iván Cepeda alcanzó el 37,6%.

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