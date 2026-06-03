La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

John Lennon y Paul McCartney la dupla bisagra de The Beatles solían ser muy exigentes con el material que componían. Así como muchas veces expresaron su satisfacción por el material que llegaba al número 1 de las listas, también tenían miradas más críticas.

En 1965, el cuarteto estaba empezando a mirar otros horizontes. Querían escapar de la etapa de la Beatlemanía para adentrarse en la exploración de otros mapas sonoros. Es la semilla del camino que tomarán más decididamente e 1966 con Revolver, pero ya en Help! y Rubber Soul comienza a notarse.

De ese período es justamente una canción que tanto Lennon como McCartney coincidieron en que no era lo suficientemente buena. Se trata de It’s Only Love, de su quinto álbum, Help.

En entrevistas separadas, ambos criticaron duramente la pieza: Lennon expresó su absoluto desdén por ella, mientras que McCartney la calificó de “insípida” (escrita principalmente por su viejo amigo).

“It’s Only Love es mía. Siempre pensé que era una canción pésima. La letra era horrible. Siempre la odié“, le dijo Lennon a David Sheff en 1980. ”Es la única canción mía que realmente odio. Una letra terrible".

Por su lado, el zurdo opinó: “A veces no nos quejábamos si la letra resultaba un poco sosa en algunas de esas canciones de relleno como It’s Only Love", le dijo McCartney a Barry Miles en Many Years From Now . “Si una letra era realmente mala, la editábamos, pero no éramos muy exigentes al respecto, porque solo es una canción de rock ‘n’ roll. Es decir, esto no es literatura”.