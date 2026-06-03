Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba limitar los poderes de Trump en la guerra con Irán

La Cámara de Representantes aprobó por primera vez el miércoles una resolución sobre poderes de guerra que detendría la acción militar estadounidense contra Irán.

La Cámara de Representantes aprobó por primera vez el miércoles una resolución sobre poderes de guerra que detendría la acción militar estadounidense contra Irán, desafiando al presidente Donald Trump. Un pequeño grupo de republicanos se unió a los demócratas para poner fin al conflicto de tres meses que ha reconfigurado la política nacional e internacional.

La Cámara aprobó por 215 votos contra 208, con cuatro republicanos sumándose a los demócratas, la resolución sobre poderes de guerra. Este fue el último revés para Trump en el Congreso, a pesar de las escasas mayorías de su partido en ambas cámaras.

The House for the first time approves a war powers resolution to halt military action against Iran in rebuke of President Trump's war. https://t.co/Lktzi7y8dM — The Associated Press (@AP) June 3, 2026

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, intentó evitar un resultado que evidenciara la creciente oposición a la guerra, interrumpiendo abruptamente la sesión parlamentaria hace dos semanas cuando la resolución estaba a punto de ser aprobada. Sin embargo, el descontento no ha hecho más que aumentar a medida que el conflicto se prolonga y Trump se esfuerza por negociar un plan de paz, destacó The Associated Press.

La resolución sobre los poderes de guerra con Irán, presentada por el representante por Nueva York, Gregory Meeks, el principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores, ordena a Trump retirar las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades con Irán, a menos que el Congreso vote a favor de declarar la guerra o autorice el uso de la fuerza militar contra la nación del Medio Oriente. Sin embargo, indicó NBC News, no lo obligaría a poner fin al conflicto, y es una expresión simbólica de desaprobación de la guerra de Trump con Irán.

BREAKING: President Trump suffered a rare defeat in the House after Democrats and a handful of Republicans voted to sharply curb his war powers in Iran.



Lawmakers voted 215-208 to withdraw troops from using military force against Iran absent congressional authorization.



All… pic.twitter.com/6BGpfAH3F2 — Fox News (@FoxNews) June 3, 2026

A principios de este año, los republicanos habían rechazado otros tres intentos de aprobar una resolución sobre los poderes de guerra. La votación más reciente terminó en un empate de 212 a 212, lo que los demócratas celebraron, al afirmar que cada vez más estadounidenses se oponen a la guerra y que era solo cuestión de tiempo antes de que lograran su objetivo.

La votación de este miércoles da impulso a la resolución en el Senado, que ya había presentado su propio proyecto sobre poderes bélicos en el pleno el mes pasado, pero aún no había celebrado una votación final. La versión del Senado, sin embargo, tiene fuerza y obligaría a Trump a poner fin a la guerra sin la aprobación del Congreso. Pero tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes, y luego Trump podría vetarla, detalló la cadena de televisión.

Trump augura pronto acuerdo

Por su parte, Trump apuntó a que las negociaciones con las autoridades de Irán podrían concluir con un acuerdo de paz “este fin de semana”, pese al intercambio de ataques entre Washington y Teherán de los últimos días y las acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril.

Así lo manifestó el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, asegurando que se encuentra “bastante cerca” de firmar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades en Medio Oriente, lo que “podría suceder este fin de semana”.

US President Donald Trump says talks with Iran are going “very well” and could yield results over the coming weekend. pic.twitter.com/oHjYDF7jwl — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026

Pese a ello, el mandatario republicano señaló que “cualquier cosa puede pasar cuando se trata de Irán, es una zona muy inestable del mundo, probablemente la más inestable”. “La gente es inestable. Los líderes, ya ven lo que está pasando”, agregó.

Trump aseguró, sin embargo, que Estados Unidos podría “aguantar otras dos o tres semanas y acabar con todos” dada la fuerza del Ejército estadounidense, para luego manifestar que “prefiere no hacerlo”.