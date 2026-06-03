CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    La directora del Magíster en Desarrollo de Habilidades Directivas de la UAI, Claudia García, comenta una serie de errores comunes y comparte sus recomendaciones para evitarlos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista. Foto: referencial.

    Asistir a una entrevista para conseguir un nuevo trabajo puede ser un momento estresante, en el que pueden surgir múltiples dudas previas sobre cómo interactuar con el reclutador y responder a sus preguntas.

    Sin embargo, para tener un desempeño óptimo, no se trata de contar con una pauta estricta sobre qué decir, sino que más bien, de comunicar qué es lo que puedes aportar y argumentar por qué eres un buen candidato para el puesto en cuestión.

    La directora del Magíster en Desarrollo de Habilidades Directivas de la UAI, Claudia García, cuenta con una amplia experiencia en gestión de personas, tanto en empresas multinacionales como en organizaciones sin fines de lucro.

    En conversación con La Tercera, la psicóloga organizacional comenta cuatro errores comunes en las entrevistas de trabajo y comparte sus recomendaciones para evitarlos.

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista. Foto: referencial.

    1. Llegar tarde

    Llegar con retraso a una entrevista de trabajo sin justificar motivos de fuerza mayor puede generar dudas sobre el nivel de compromiso y responsabilidad.

    García afirma que llegar demasiado antes es más recomendable que llegar tarde, porque en el primer escenario, puedes hacer tiempo en el entorno cercano.

    “No hay por qué ir a la recepción de donde tienes la entrevista una hora antes de la citación. Por ejemplo, si la entrevista es a las 16:00, se debería estar ahí al menos 10 o cinco minutos antes”.

    Para evitar potenciales retrasos, la experta sugiere planificar la llegada con anticipación.

    “Y por último, si llegas demasiado antes, puedes esperar en un café o lugar cercano, más que correr el riesgo de llegar atrasado o muy justo”.

    2. No prepararse

    La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) dice que uno de los errores más comunes es no llegar preparado a la entrevista, en el sentido de no haber investigado respecto a la empresa o al puesto al que se está postulando.

    “Aquello puede generar la impresión de que no se está muy interesado o no se es muy proactivo, por decirlo de una manera”, afirma García.

    “La recomendación ahí es al menos revisar la página web, para entender el propósito y la visión de la empresa, las líneas de negocio o la cultura de la organización. Ese tipo de elementos pueden dar una idea”.

    La especialista precisa que no es necesario conocer todo sobre la empresa u organización. Más bien, se trata de comprender, de manera general, qué es lo que hace y en qué se desempeña el rol para el que se postula.

    También es relevante, dice García, estar preparado para responder sobre las expectativas de renta.

    Si bien, hay ocasiones en las que se consulta dicho punto cuando se envía una solicitud de postulación, hay casos en los que la pregunta surge durante la entrevista con el reclutador.

    “De alguna forma, se tiene que llegar sabiendo cómo responder. Algunos factores que se pueden considerar son la propia experiencia y el sueldo que se tuvo o se tiene actualmente. Hay estudios salariales que publican distintas consultoras que pueden entregar referencias”.

    “Durante la entrevista, es probable que el reclutador también pregunte sobre tus logros, historias de éxito, y tal vez de algún fracaso. Puedes revisar tu currículum antes de la entrevista para evaluar ejemplos. Acá, la recomendación es prepararse y buscar ejemplos bien concretos”.

    El siguiente punto está relacionado directamente con esto último.

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista. Foto: referencial.

    3. Dar respuestas vagas y generalizaciones

    Una de las recomendaciones principales de García es entregar respuestas concretas durante la entrevista, más que esbozar respuestas generales o que entreguen escaso contenido.

    A modo de ejemplo, si el reclutador pregunta cuál es tu principal fortaleza, y respondes que eres proactivo, en vez de quedarte únicamente en ese adjetivo podrías decir: “Generalmente me preparo antes de las reuniones y propongo ideas además de las que me piden”.

    “Se trata de salir de la generalización, porque finalmente lo específico es lo que le va a dar al entrevistador la idea de si simplemente estás dando una opinión general o si tienes ejemplos concretos de que tienes una determinada habilidad o competencia”.

    4. No ser uno mismo

    García destaca la importancia de decir la verdad y ser genuino.

    “Todos cometemos errores en los lugares de trabajo, el tema es cómo los afrontamos, qué hicimos y qué aprendimos. Si yo digo que ‘nunca me equivoco’ es poco creíble. No necesariamente porque cuentes una debilidad, una oportunidad de mejora o un error, te estás ‘sacrificando’ en una entrevista, sino que es un acto de honestidad”.

    Sin embargo, dice la experta, es sugerible entregar el contexto en el que ocurrió el error, cuál fue la manera en que se abordó y cuál fue el aprendizaje de esa experiencia.

    “No es solamente decir qué fue lo que hice mal o cuál es la oportunidad de mejora, sino que también mostrar que me doy cuenta y que puedo desplegar ciertas estrategias para resolver”.

    Es usual que en redes sociales o foros de conversación en línea se ofrezcan “recetas” o “respuestas correctas” preestablecidas para responder, por ejemplo, a evaluaciones psicológicas relacionadas a lo laboral.

    No obstante, dice García, seguir esas directrices también es un error, ya que las evaluaciones varían en relación a lo que busca cada empresa u organización.

    “Es importante ser uno mismo, porque tal vez, si no te muestras como eres, quizás no te seleccionen, y a lo mejor sí tenías el perfil que buscaban”.

    Al ser consultada sobre cómo controlar el estrés previo a una entrevista de trabajo, la experta enfatiza: “Prepararse ayuda mucho a llegar con menos ansiedad. También existen ciertas estrategias de manejo de ansiedad, como por ejemplo, tomarse unos minutos para hacer un ejercicio de respiración u otro que te permita, desde el nivel más físico, sentirte un poco más tranquilo antes de llegar”.

    “Junto con ello, es fundamental saber que si finalmente no quedas, no es porque necesariamente hayas dado una mala entrevista, porque uno no sabe qué estaba buscando la empresa. En ocasiones, no es solo la persona más calificada para el puesto, sino que quien podría encajar mejor con la cultura o la jefatura de la empresa u organización”.

    Lee también:

    Más sobre:TrabajoPsicologíaBienestarEntrevista de trabajoComunicaciónSalud mentalEmpleoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a dos prófugos de la banda de “Los Costeños” que se encontraban en Colombia y Venezuela

    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    Niñeces y juventudes en Internet

    Lo más leído

    1.
    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    2.
    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    3.
    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    4.
    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    5.
    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a dos prófugos de la banda de “Los Costeños” que se encontraban en Colombia y Venezuela
    Chile

    Detienen a dos prófugos de la banda de “Los Costeños” que se encontraban en Colombia y Venezuela

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cartera cumple 10 años de funcionamiento: los nombres que han encabezado el Ministerio de la Mujer

    Fiscal nacional económico alerta al Senado por recorte presupuestario de 15% desde 2018: advierte impacto en investigaciones, dotación y estudios de mercado
    Negocios

    Fiscal nacional económico alerta al Senado por recorte presupuestario de 15% desde 2018: advierte impacto en investigaciones, dotación y estudios de mercado

    AFP preparan su última licitación del SIS, con un cambio: apostarán a volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    Vicente Bernedo recibe el castigo más grande: las sanciones por los incidentes del clásico entre la UC y Colo Colo
    El Deportivo

    Vicente Bernedo recibe el castigo más grande: las sanciones por los incidentes del clásico entre la UC y Colo Colo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul

    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Del conservatorio a las historias de taxi: Carla Serón, la chilena clave en el nuevo show de Ricardo Arjona
    Cultura y entretención

    Del conservatorio a las historias de taxi: Carla Serón, la chilena clave en el nuevo show de Ricardo Arjona

    Espías del público Y payasos locos: las mil vidas de Allen Ginsberg junto a Bob Dylan

    Fallece Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney y ganador del Festival de Viña el año 2000

    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población
    Mundo

    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    Irán acusa a Estados Unidos de violar del nuevo el alto el fuego con sus ataques a un buque y la isla de Qeshm

    Irán niega acusaciones de Estados Unidos de planes para matar a altos cargos

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”