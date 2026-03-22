Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras. Foto: Gemini

“Eso nunca pasó”. “Estás exagerando”. “Te lo estás imaginando”. Lo que comienza como una simple discusión podría transformarse en algo más profundo: una persona empieza a dudar de su propia memoria y versión de un recuerdo .

Con el tiempo, la seguridad flaquea y aparece la incertidumbre: ¿y si realmente lo recordé mal?

Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras. Foto: Pexels

¿Qué es el gaslighting?

El gaslighting , o manipulación psicológica, es una forma de abuso emocional en la que una persona busca hacer que otra dude de su propia memoria, percepción o juicio .

Aunque puede parecer sutil, sus efectos pueden ser profundos, especialmente cuando ocurre de manera reiterada en relaciones de confianza.

Según una columna publicada en Psychology Today por la psicóloga Susan Krauss Whitbourne, profesora de Ciencias Psicológicas y Cerebrales en la Universidad de Massachusetts Amherst, este fenómeno se apoya en una característica clave del ser humano: la memoria no es perfecta.

La experta explica que recordar el pasado no es como reproducir un video exacto, sino más bien reconstruirlo.

En ese proceso, las personas tienden a omitir detalles incómodos o confundir quién dijo qué, lo que abre la puerta a distorsiones. Es precisamente ahí donde actúan quienes practican el gaslighting.

A diferencia de un simple olvido o malentendido, en estos casos la manipulación es deliberada.

Es decir, quien ejerce gaslighting sabe que su versión de los hechos no es correcta, pero insiste en ella con el objetivo de imponer su propia narrativa .

Un ejemplo típico, como el que plantea la autora, es el de una persona que recuerda una situación incómoda en una cita, pero luego su pareja niega rotundamente que haya ocurrido.

Con el tiempo, esta insistencia puede hacer que la víctima deje de confiar en su propio recuerdo y adopte la versión del otro.

El mecanismo más frecuente del gaslighting consiste en cuestionar la memoria de la otra persona de forma constante .

No se trata solo de negar hechos, sino de hacerlo de manera sistemática hasta generar incertidumbre.

¿Qué dice la ciencia?

Un estudio liderado por Lillian Darke en la Universidad de Sídney (2025), muestran que las personas tienden a aceptar recuerdos falsos si estos encajan con una versión coherente de la realidad .

En otras palabras, si la historia que alguien impone “suena plausible”, es más fácil que sea creída.

En ese experimento, parejas fueron expuestas a información errónea sobre recuerdos compartidos.

El resultado fue revelador: más de una cuarta parte de los participantes modificó su versión de los hechos para coincidir con la de su pareja . Incluso quienes no cambiaron su recuerdo manifestaron dudas sobre su propia memoria.

Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras. Foto: Pexels

Este fenómeno se potencia en relaciones cercanas. La confianza, lejos de ser una protección, puede transformarse en una vulnerabilidad.

Las personas tienden a evitar conflictos con quienes quieren, lo que las lleva a aceptar versiones ajenas para mantener la armonía.

Así, el gaslighting se instala en un espacio ambiguo entre la certeza y la duda. La víctima comienza a depender cada vez más de la interpretación del otro, debilitando su autonomía emocional.

Cómo evitarlo

Whitbourne advierte que el gaslighting es cada vez más reconocido como una forma de violencia interpersonal. Por ello, entender cómo funciona es clave para identificarlo y enfrentarlo.

Entre las herramientas más importantes para contrarrestarlo están reforzar la confianza en la propia memoria y desarrollar una mayor seguridad personal .

Reconocer que la memoria puede fallar, pero también que puede ser manipulada, es el primer paso para no caer en este tipo de dinámicas.