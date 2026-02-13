Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico y evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso. Foto: referencial.

El Trastorno de Personalidad Narcisista (TNP), también conocido como narcisismo patológico, es un patrón grandilocuente de la personalidad de un individuo, el cual incluye dos características principales: la necesidad imperativa de ser reconocido y la falta de empatía .

De acuerdo a la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), el TNP reúne una serie de signos, entre los que se encuentran :

Sentido exagerado de importancia

Fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal

Creencia de ser especial y único, solo comprensible por otras personas o instituciones de alto estatus

Necesidad excesiva de admiración

Sentimiento de derecho (expectativa irracional de trato especial)

Explotación interpersonal (se aprovecha de los demás para sus propios fines)

Falta de empatía (no reconoce ni comparte los sentimientos de los demás)

La psicóloga clínica de la Universidad de Chile y pionera de la psicología transpersonal en América Latina, Lita Donoso, recientemente publicó un libro en el que profundiza en este fenómeno.

Se titula Narcisismo: la pandemia del siglo XXI (Editorial Planeta, 2026). Y, en este, realiza un análisis exhaustivo de este fenómeno en la sociedad , el cual considera factores históricos, investigaciones previas y observaciones que ha visto a lo largo de sus más de 25 años de experiencia como terapeuta.

El enfoque de la autora integra la teoría psicoanalítica, la psicología transpersonal, el análisis social y herramientas espirituales.

Narcisismo se presenta como una guía para entender el origen de la personalidad narcisista y cómo se manifiesta, mientras a su vez propone maneras para “sanar heridas y recuperar el poder personal” .

Donoso es creadora del Método Alkymia Solar, el cual puede describirse, a grandes rasgos, como un método de sanación del cuerpo y la mente, el cual integra la espiritualidad.

La autora afirma que su nuevo libro va dirigido a “todas las personas”, incluidos quienes desean conocer más sobre narcisismo, se han sentido atrapados en relaciones tóxicas o han sido víctimas de manipulación emocional, así como a quienes buscan un camino para la sanación.

Sin embargo, dice en entrevista con La Tercera, no va dirigido hacia quienes tienen una estructura de personalidad narcisista.

“Si alguien les dice ‘lee este libro’, no lo van a hacer. Y si lo hacen, va a ser para descalificarlo. El narcisista patológico no va a reconocer ninguno de los signos que se describen, porque esa es la cualidad principal del narcisismo patológico: no es capaz de reconocer su sintomatología ”.

En Narcisismo, la autora explica que la personalidad narcisista tiene su origen en la infancia temprana, a raíz de la experiencia de cierto grado de abandono. Si bien todas las personas experimentan esto último, no todas desarrollan una personalidad narcisista.

Donoso escribe: “En sus dos primeros años de vida, el niño tiende a la autorreferencia, demuestra falta de empatía, egoísmo y necesidad de atención permanente. Desde el punto de vista psicológico, está comenzando a experimentar y a experimentarse en un mundo que es totalmente nuevo para él”.

“¿Cómo debemos tratarlo? ¿Castigar esas conductas, ignorarlas o reforzarlas? Paradójicamente, y contrario a lo que se cree en cuanto a la necesidad de poner límites a ese tipo de expresiones por temor a que ese pequeño se transforme en un tirano, lo que deberíamos tener presente es que ese comportamiento contiene claves fundamentales para el desarrollo sano de la personalidad”.

En este sentido, sostiene, “se puede observar que si los padres o cuidadores refuerzan estas conductas demandantes de atención y autorreferenciales, poniéndolos en el centro de atención y dándoles los cuidados que el infante necesita, ellas y ellos llegarán a transformarse en niños generosos y con más tolerancia a la frustración cuando comienza la edad escolar para, luego, convertirse en adultos empáticos y emocionalmente sanos”.

Donoso dice a La Tercera que “todos tenemos una herida narcisista” y que aquello “no es bueno ni malo”, sino que “es simplemente una característica que con una buena terapia se puede corregir” .

A su vez, asiente en que cierto grado de narcisismo —no patológico— es clave para fortalecer elementos como la autoestima.

Sin embargo, cuando se habla de TNP, se hace referencia a casos de carácter patológico, que involucran signos como los detallados por el DSM-5 .

Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico y cómo evitar vínculos dañinos

La autora afirma que, generalmente, el narcisista patológico “siente una victoria cuando te hace sufrir, ya que atribuye ese sufrimiento a un aspecto tuyo que lo agrede o que se opone a él, el cual está siendo ‘castigado’” .

A modo de ejemplo, comenta: “El narciso, cuando tú le haces una crítica, que puede ser muy constructiva, la siente como una agresión personal. Entonces, te va a devolver el mayor daño posible para ‘defenderse’ (desde su perspectiva)”.

Al ser consultada sobre si se trata de acciones conscientes o inconscientes, Donoso afirma que “paradójicamente son las dos cosas”.

“Vienen de una motivación inconsciente, de una herida tan grande que no se pudo curar y que quedó alojada en el inconsciente de la persona. Pero la acción como tal es completamente consciente. Ellos saben que están causando daño. Y no les importa, porque una característica esencial —aunque acá ya estamos hablando casi de rasgos psicopáticos— es la ausencia de empatía”.

Eso sí, aclara, las personas con TNP no necesariamente enfrentan un cuadro psicopático. Sin embargo, una persona con un cuadro psicopático sí tiene una personalidad narcisista .

“Dicho al revés: un psicópata siempre tiene una personalidad narcisista grave, patológica. Detrás de un psicópata hay un narcisista patológico”.

Los vínculos dañinos con narcisistas patológicos pueden darse en ámbitos como las relaciones de pareja o el entorno laboral, por ejemplo , por mencionar solo algunos entornos.

Donoso asegura que los rasgos del narcisismo patológico usualmente no se pueden identificar “en un primer o segundo encuentro”, sino que más bien, “aparecen en la convivencia”.

“Descartar personas porque nos pareció que tenían tres o cuatro signos que a nuestro parecer serían patológicos no está tan bueno, como tampoco quedarse en relaciones en las que después de los tres meses —esos presuntos rasgos— no cambian”.

Sobre esto último, profundiza: “Es muy distinto a que tú veas una actitud de una persona y le digas que eso te genera dolor, y que esa persona lo deje de hacer, porque vio tu gesto amoroso. Eso es muy diferente a decirlo y que el otro no lo pueda cambiar, porque está en su estructura ”.

Los narcisistas patológicos, dice la psicóloga, usualmente tienden a “tratar de apurar” las relaciones . Por ejemplo, en el caso de un potencial vínculo de pareja, podrían presionar para establecer rápidamente una relación de novios o de matrimonio.

“Es como si intuyeran que no aguantan mucho tiempo manteniendo (una apariencia), porque al comienzo suelen mostrar una muy seductora y encantadora” .

Al ser consultada sobre cómo se pueden prevenir o evitar vínculos dañinos en este contexto, Donoso afirma que “lo primero que hay que entender es que la relación es entre dos”.

Los narcisistas patológicos tienden a buscar personas inseguras para establecer sus vínculos , ya que otras personas que no entrarían en esa clasificación podrían darse cuenta de manera más acelerada de sus mecanismos de manipulación.

Por lo tanto, al detectarlo, es esperable que estas últimas corten el lazo cuando detecten señales de advertencia consistentes.

En palabras de la psicóloga: “El narciso busca a una persona insegura, pero, ¿por qué una persona insegura podría enganchar con un narcisista? Porque generalmente le va a decir que es lo mejor del mundo, que le encanta estar con ella y que es la persona de su vida, por ejemplo. Todo esto para seducirla. Y después, pronto, empieza el maltrato” .

Este último puede verse reflejado, por ejemplo, a través de acciones como cuestionar la ropa con la que irá a un evento social o presionar para que se adapte a sus preferencias.

“Comienzan a aparecer conductas que te hacen sufrir. No es que solo te molesten. No es que te moleste, por ejemplo, que coma con la boca abierta. Es que lo que hace te duele. Ahí es donde hay que parar las antenas y tomar acciones, cuando lo que hace esa persona te genera dolor y te hace sentir disminuido o inhibido" .

La también autora de libros como Alkymia del amor y la pareja y Alquimia para los tiempos que corren asiente en que fortalecer el autoestima es fundamental para evitar caer en vínculos dañinos .