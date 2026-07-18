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    Defensa refuerza despliegue militar en diez regiones por sistema frontal

    El ministro (s) de Defensa, Christian Bolívar, supervisó las labores desarrolladas en Talagante y María Pinto, donde las Fuerzas Armadas apoyan evacuaciones, traslados y obras de mitigación ante el aumento del caudal de ríos y canales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Defensa refuerza despliegue militar en diez regiones por sistema frontal

    El ministro (s) de Defensa, Christian Bolívar, informó que las Fuerzas Armadas mantienen unidades desplegadas en diez regiones del país para apoyar la respuesta ante las emergencias provocadas por el sistema frontal.

    La autoridad recorrió este sábado las comunas de Talagante y María Pinto, en la Región Metropolitana, donde supervisó las operaciones preventivas y de respuesta desarrolladas ante el aumento del caudal de los ríos y el riesgo de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

    En Talagante, personal del Ejército ha apoyado la evacuación preventiva de familias asentadas en la ribera del río Mapocho, el traslado de personas hacia sectores seguros mediante vehículos blindados de alta movilidad y el reforzamiento de medidas de mitigación en los puntos de mayor riesgo.

    Defensa refuerza despliegue militar en diez regiones por sistema frontal

    Bolívar señaló que desde el inicio de la emergencia se han realizado acciones para evitar que las cerca de 10 mil personas que habitan el sector resulten afectadas por la crecida del río.

    “Esperamos tener algunas horas para poder recuperar las capacidades que están utilizando no solamente las Fuerzas Armadas, sino también los medios dispuestos por la Delegación Presidencial y la municipalidad”, sostuvo.

    Respecto de las personas evacuadas, indicó que, según la información manejada por la delegación, existen tres albergues habilitados, los cuales todavía mantienen capacidad para recibir a más afectados.

    Defensa refuerza despliegue militar en diez regiones por sistema frontal

    En María Pinto, en tanto, el ministro (s) inspeccionó las obras de resguardo realizadas en un canal que experimentó una fuerte crecida durante las últimas horas.

    La autoridad destacó la coordinación entre las instituciones civiles, los municipios, Senapred, las delegaciones presidenciales y las Fuerzas Armadas, señalando que el principal objetivo del despliegue es proteger la vida de las personas.

    “Es motivo de orgullo ver cómo autoridades civiles y militares han trabajado de manera estrecha y coordinada desde el primer momento. Hemos aprendido a actuar conjuntamente para responder con rapidez y eficacia”, afirmó.

    Defensa refuerza despliegue militar en diez regiones por sistema frontal

    Bolívar agregó que las instituciones castrenses mantienen a disposición su personal, equipamiento, transporte y recursos tecnológicos, tanto para resolver situaciones específicas como para apoyar las labores logísticas en las zonas afectadas.

    “El llamado es a continuar en alerta, a continuar obteniendo la información a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones que entrega la autoridad en forma permanente”, enfatizó.

    Finalmente, el Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas continuarán apoyando a las autoridades civiles durante el tiempo que se mantenga la emergencia, mediante sus capacidades logísticas, de transporte y asistencia a la comunidad.

    Defensa refuerza despliegue militar en diez regiones por sistema frontal
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