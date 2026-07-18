Investigan hallazgo de hombre con múltiples impactos balísticos en Las Vizcachas

La Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre con múltiples impactos balísticos en el sector de Las Vizcachas, comuna de Puente Alto.

El fiscal de la Fiscalía Especializada ECOH, Ernesto González Durán, informó que cerca de las 14.00 horas Carabineros comunicó el hallazgo de una persona fallecida en el sector.

Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público dispuso la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI y del equipo especializado de la Fiscalía ECOH.

“Efectivamente, se encuentra un hombre de aproximadamente entre 20 y 25 años, joven, con diversos impactos balísticos en el cuello y en el cuerpo, y que se encontraría fallecido”, señaló el persecutor.

Investigan hallazgo de hombre con múltiples impactos balísticos en Las Vizcachas

La víctima todavía no ha sido identificada y los equipos investigadores trabajan en el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso y en el examen del cuerpo.

Según explicó González, las diligencias buscan determinar la identidad del fallecido, cómo se produjo el homicidio, de qué manera llegó el cuerpo hasta el lugar y quiénes serían los responsables.

Por el momento, la Fiscalía no ha establecido si el hombre fue asesinado en el mismo sector o si su cuerpo fue trasladado posteriormente hasta Las Vizcachas.

“No, la policía está realizando diversas diligencias investigativas para establecer precisamente aquello. Están levantando la evidencia de interés que se ha encontrado en el sitio del suceso”, precisó.

Investigan hallazgo de hombre con múltiples impactos balísticos en Las Vizcachas

El hallazgo fue advertido por una persona que se encontraba en el sector y que, tras encontrarse directamente con el cuerpo, dio aviso a Carabineros.

Las diligencias continúan a cargo de la Fiscalía ECOH y la PDI para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con la identidad de sus autores.