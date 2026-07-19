Encuesta: el mundo le pone la corona a España

La definición del título en el Mundial 2026 acapara portadas en todo el planeta. Una decena de periodistas repasa las conclusiones que deja la vigésimo tercera versión de la Copa del Mundo, justo antes de su epílogo. Ponen a España con una leve ventaja sobre Argentina como máximo favorito y la mayoría se rinde ante el nivel de Lionel Messi, al borde de la cuarentena de edad.

En ese particular sondeo, la selección hispana recibe seis votos de los diez posibles, contra cuatro de los vigentes campeones del mundo. Una votación apretada que se argumenta, principalmente, en la manera en la que llegaron ambas selecciones. Los ibéricos solo recibieron un gol en siete partidos y nunca fueron en desventaja en todo el campeonato. Los sudamericanos, al contrario, mostraron la capacidad para reponerse a las adversidades, después de vencer sus últimos dos partidos con remontada.

Sobre la pregunta de cuál es la figura de esta edición norteamericana, el capitán y goleador de la Albiceleste, Lionel Messi, apabulló al resto con un 80% de las elecciones. Rodri, pieza fundamental del éxito de la Furia Roja, solo fue nombrado en una ocasión, mientras que Enzo Fernández recibió un voto.

Respecto de la gran decepción, la selección de Alemania fue la más mencionada, después de caer en la fase de dieciseisavos de final ante el Paraguay de Gustavo Alfaro, en tanda de penales. Los sonoros fracasos del Brasil de Carlo Ancelotti y el Uruguay de Marcelo Bielsa obtuvieron dos sufragios cada uno.

UOL

“El mejor jugador de esta Copa del Mundo es Lionel Messi. Absolutamente impresionante lo que ha hecho, por los récords que ha conseguido, la cantidad de partidos en los Mundiales, los goles que ha logrado, las asistencias que ha concedido para que su selección llegue a una nueva final. Son números increíbles”.

Paulo Vinícius Coelho, Brasil.

El Comercio

“El favorito para ganar el título es Argentina y ese corazón indomable para convertir este Mundial en constantes episodios épicos, gestas dignas de una película. Se suma la presencia de Messi, el genio que ni siquiera puede ser vencido por el tiempo. La Albiceleste tiene una leve ventaja para levantar el título mundial”.

Marco Quilca, Perú.

Globo Esporte

“Tal vez técnicamente no es el mejor equipo, pero la selección de Argentina tiene más hambre y corazón que los españoles. Además, tiene un genio como gran líder y goleador. Lionel Messi está demostrando que actualmente es el mejor del planeta, sin lugar a dudas. Su rendimiento en la Copa del Mundo así lo refleja”.

Fred Gomes, Brasil.

Caracol Radio

“La gran decepción de este Mundial es la selección de Uruguay. Se esperaba mucho más del equipo sudamericano, que llegara al menos a la segunda ronda del certamen. Sobre todo, por la calidad del plantel y la presencia del técnico Marcelo Bielsa. Tenía la obligación de hacer mucho más y defraudó enormemente”. SEBASTIÁN BEJARANO,

Sebastián Bejarano, Colombia.

L’Equipe

“La selección de Alemania es la escuadra que más defraudó en esta competición. Por tercera edición consecutiva no pudo avanzar siquiera a los octavos de final. Es más, fue eliminada estrepitosamente por Paraguay en definición por penales. Y diría que, en general, los equipos africanos, con la excepción de Marruecos y Egipto”.

Arnaud Hermat, Francia.

Kicker

“El jugador más destacado de esta Copa del Mundo es Lionel Messi, no hay otro. Lo demostró en todos los partidos, con razón tiene el mote de el mejor de todos los tiempos. Parece que con 39 años tiene la misma calidad que hace 20 años en la Copa de Alemania. No se exige tanto y sabe moverse. Es algo fuera de lo común”.

Jörg Wolfrum, Alemania

El Observador

“La selección de Alemania tapó el papelón que hizo Uruguay (y Corea del Sur) al no pasar fase de grupos. Sorprendió lo mal que defendió ese equipo y como con tantos jugadores de élite quedaron tan rápido afuera ante una selección que no es una potencia como Paraguay, pero que jugó con una identidad para aplaudir”.

Pablo Benítez, Uruguay.

Il Messaggero

“Lionel Messi es el jugador más importante de toda la Copa del Mundo. Mantener su nivel a su edad durante 40 días, después de tantos años jugando fuera de las ligas de élite, es prueba de una clase superior. Incluso si existía alguna interrogante sobre su calidad, todas esas han quedado despejadas después de este Mundial”.

Pietro Cabras, Italia.

Olé

“La gran decepción del Mundial es Brasil. Contrató un técnico de categoría mundial como Carlo Ancelotti que intentó ordenar el caos individual que se presenta en un equipo repleto de estrellas. Como que cada futbolista juega su propio Mundial, como viene ocurriendo hace varias versiones, no hay un grupo compacto”.

Martín Blotto, Argentina.

La Gazzetta dello Sport

“España es favorita, es la selección que ha mostrado el mejor fútbol hasta el momento, de eso no hay duda. Su rendimiento colectivo es elevadísimo en todas las facetas del juego, maneja la posesión, los espacios, sabe cuándo atacar y en qué momento defenderse. Más que individualidades por sí solas, tiene un conjunto completo”.

Matteo Brega, Italia.