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    Por qué España debió cancelar su práctica previa a la final y Argentina sí pudo entrenar a siete kilómetros de distancia

    La sesión de la Furia Roja debió ser suspendida, en contraste de la práctica de la Albiceleste, que sí pudo llevar a cabo sus trabajos en la antesala de la definición de la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    España no pudo realizar su entrenamiento previo a la final del Mundial ante Argentina. Hu Xingyu

    La selección de España se quedó sin entrenamiento previo a la final del Mundial ante Argentina, que se disputará este domingo en el MetLife de Nueva York. La práctica de este sábado fue cancelada debido a una alerta de tormenta eléctrica.

    La Furia Roja se vio en la obligación de suspender su sesión por los protocolos de seguridad vigentes en Estados Unidos. De hecho, no es primera vez que sufren por lo mismo en esta Copa del Mundo, en Chattanooga.

    En primera instancia, se esperaba que el entrenamiento, que se iba a desarrollar a las 11 horas (locales) en las instalaciones del Red Bull New York, se retrasara unos 30 minutos. Sin embargo, la tormenta continuó y se confirmó la cancelación.

    “El entrenamiento de la selección española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están tenido una sesión de activación en las instalaciones interiores”, comunicó la Real Federación Española de Fútbol.

    En contraste, Argentina pudo realizar su entrenamiento sin mayores complicaciones en el Red Bull Performance Center, a apenas siete kilómetros de donde se encontraba España. ¿El motivo?, que la práctica de la Albiceleste iniciaba media hora más tarde.

    Los transandinos empezaron su sesión a las 12 horas, solo 30 minutos después de lo previsto. Los hispanos, en tanto, desistieron de esa opción porque significaba retrasar una hora todo y afectar el resto de sus rutinas en la jornada, según informó Mundo Deportivo.

    “Por otro lado, Argentina, que entrenaba en Red Bull Performance Center, a escasos siete kilómetros, sí ha podido ejercitarse porque su sesión empezaba media hora más tarde. Quedaba una ventana meteorológica abierta a partir de las 12 horas hasta la 13h. En el caso de España, que tenía que esperar una hora más, prefirió anular el entrenamiento para no alterar el resto de rutinas. En cambio, Argentina aguantó media hora y pudo ejercitarse”, consignó el citado medio.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de EspañaSelección Argentina

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