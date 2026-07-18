Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado
Revisa el detalle actualizado de todas las alertas SAE emitidas por Senapred durante el sistema frontal. Consulta las comunas afectadas, los sectores evacuados y las recomendaciones entregadas por las autoridades.
En el marco del sistema frontal que afecta al norte chico, la zona central y sur del país, se mantienen activos los monitoreos de emergencia y ha obligado a decretar evacuaciones preventivas mediante mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en zonas expuestas a riesgos.
El SAE es la herramienta que permite enviar mensajes masivos a teléfonos celulares ubicados en un área determinada, con instrucciones directas para la población ante situaciones de peligro.
En este caso, las alertas han sido emitidas por Senapred en sectores donde existen amenazas asociadas a las lluvias, como posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas o aumento de caudales.
Las autoridades han llamado a evacuar de inmediato cuando se reciba, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia dispuestos en las distintas zonas.
Revisa las evacuaciones solicitadas por Senapred este sábado:
A continuación las alertas SAE de evacuación emitidas por Senapred durante la emergencia. Este apartado se actualizará en la medida que la autoridad active nuevos mensajes de evacuación.
Solicitan evitar ríos, esteros y quebradas en la Provincia del Limarí
10:50 horas.- Senapred pide a la comunidad de la Provincia del Limarí evitar las riberas de ríos, esteros y quebradas en la zona, esto ante la alerta de crecidas vigente.
Piden evacuar en El Tránsito y El Retamo en Alto del Carmen por desborde de rio
10:20 horas.- Senapred solicitó evacuar sectores Villa Prat en la localidad El Tránsito y El Retamo en Valle del Carmen, en la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, por desborde de ríos.
Piden evitar riberas, esteros y quebradas en la Provincia de Elqui
09:23 horas.- Senapred llamó a los habitantes de la Provincia de Elqui, en la Región de Coquimbo, a evitar riberas de ríos, esteros y quebradas por alerta de crecidas.
Llaman a evitar ribera de El Carmen y El Tránsito
08:22 horas.- Senapred solicitó a los habitantes de la Región de Atacama evitar la ribera de los ríos El Carmen y El Tránsito, en Alto del Carmen, a raíz de las crecidas registradas en la zona.
Piden evacuación en Vallenar
07:47 horas.- Senapred pidió que se evacúe el sector de Quebrada Valparaíso, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, por desborde de canal.
Más sectores se suman a la evacuación en Vicuña
07:39 horas.- Senapred insta a la evacuación de los sectores Villa El Arrayán, sector Costa, Marquesa, Nueva Talcuna y El Almendral, en Vicuña, Región de Coquimbo. Esto por la activación de las quebradas El Arrayán, Marquesa y El Almendral.
Evacuación en Vicuña
06:16 horas.- Senapred pide evacuar el sector de Quebrada San Carlos, Ruta 41, en Vicuña, Región de Coquimbo, por activación de quebrada.
Evacuación en Alto del Carmen
05:50 horas.- Senapred solicita evacuar Las Pircas y La Fragua, ambos sectores pertenecientes a la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, por activación de quebrada.
Evacuación en Canela
00:59 horas.- Senapred solicita evacuar los sectores de Huentelauquén Bajo y Huentelauquén Sur, en Canela, Región de Coquimbo, por desborde del río Choapa.
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