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    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred y cortes de luz este sábado

    Sigue el minuto a minuto del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país. Revisa las alertas SAE, evacuaciones, los reportes de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile, el estado de las rutas, los cortes de suministro eléctrico y las principales novedades de la emergencia.

    Inundación por frente de mal tiempo en Villa Los Presidentes comuna de Talagante. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Diez regiones del país se mantienen bajo alertas y avisos meteorológicos por el ingreso de un sistema frontal de intensas lluvias, fuertes vientos y nevadas entre el norte chico y la zona sur del país.

    De acuerdo a lo anticipado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé que los fenómenos de mayor intensidad se concentren en los sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se aguarda por precipitaciones moderadas a fuertes en cortos periodos de tiempo.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó alertas tempranas preventivas y alertas amarillas en las regiones que se verán afectadas por el evento, con el fin de reforzar el monitoreo y la coordinación con organismos de emergencia.

    En tanto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast declaró emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

    Minuto a minuto: últimas noticias del sistema frontal en Chile

    En esta cobertura seguiremos minuto a minuto el avance del sistema frontal con las alertas de Senapred, las solicitudes de evacuación, el estado de las rutas, los cortes del suministro eléctrico, el pronóstico actualizado de la Dirección Meteorológica de Chile y las principales decisiones de autoridades nacionales y regionales.

    Piden evacuar sector de Vicuña

    Por activación de quebrada, Senapred pidió evacuar el sector de Quebrada San Carlos, en la Ruta 41, en Vicuña, Región de Coquimbo.

    Evacuación en Alto del Carmen

    Senapred activó la mensajería SAE para solicitar la evacuación de los sectores Las Pircas y La Fragua, en Alto del Carmen, Región de Atacama, por la activación de quebrada.

    Alerta roja en Limache, Quintero, Concón y Quillota

    Senapred declaró alerta roja en las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la Región de Valparaíso, por riesgo de desborde.

    Esto debido a que la Dirección General de Aguas (DGA) reportó que la estación hidrométrica “Puente Colmo” mantuvo un aumento sostenido de su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo cual supone un aumento del riesgo para la población cercana al curso de agua.

    Sistema frontal deja cuatro fallecidos

    La noche del viernes, el Presidente José Antonio Kast confirmó una cuarta víctima fatal por el sistema frontal que azota gran parte del país. En esa línea, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de siete heridos.

    “Lo que se ha logrado compilar hasta esta hora, considerando las dificultades que se han registrado durante el día para el levantamiento de información, es que entre Coquimbo y La Araucanía, tenemos 99 personas damnificadas y 673 personas albergadas”, detalló Cebrián.

    De igual manera, se reportaron 2.521 personas aisladas, las que se concentran en la Región de Coquimbo, producto de la crecida de cauces y esteros; y 6 viviendas destruidas, 113 con daño mayor, 951 con daño menor y otras 525 con evaluación de daños.

    Más sobre:Sistema frontalLluviasSenapredDirección Meteorológica de ChileEmergenciaChileAlerta SAEEvacuacionesCortes de luzEstado de rutasSuspensión de clasesInundacionesVientoMarejadasRío AtmosféricoTemporalRegión de AtacamaRegión de CoquimboRegión de ValparaísoRegión MetropolitanaRegión de O'HigginsRegión de MauleRegión de ÑubleRegión del BiobíoRegión de La Araucanía

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