Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred y cortes de luz este sábado

Diez regiones del país se mantienen bajo alertas y avisos meteorológicos por el ingreso de un sistema frontal de intensas lluvias, fuertes vientos y nevadas entre el norte chico y la zona sur del país.

De acuerdo a lo anticipado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé que los fenómenos de mayor intensidad se concentren en los sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se aguarda por precipitaciones moderadas a fuertes en cortos periodos de tiempo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó alertas tempranas preventivas y alertas amarillas en las regiones que se verán afectadas por el evento, con el fin de reforzar el monitoreo y la coordinación con organismos de emergencia.

En tanto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast declaró emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Minuto a minuto: últimas noticias del sistema frontal en Chile

En esta cobertura seguiremos minuto a minuto el avance del sistema frontal con las alertas de Senapred, las solicitudes de evacuación, el estado de las rutas, los cortes del suministro eléctrico, el pronóstico actualizado de la Dirección Meteorológica de Chile y las principales decisiones de autoridades nacionales y regionales.

Piden evacuar sector de Vicuña Por activación de quebrada, Senapred pidió evacuar el sector de Quebrada San Carlos, en la Ruta 41, en Vicuña, Región de Coquimbo.

Evacuación en Alto del Carmen Senapred activó la mensajería SAE para solicitar la evacuación de los sectores Las Pircas y La Fragua, en Alto del Carmen, Región de Atacama, por la activación de quebrada. Director de #SenapredAtacama, Roberto Muñoz, entrega información y recomendaciones en atención al proceso de evacuación que se lleva a cabo en la comuna de #AltoDelCarmen, en sectores Las Pircas y La Fragua, debido a activación de quebradas. #Senapred envió mensaje #SAE. pic.twitter.com/Klgx8xAzKz — SENAPRED Atacama (@SenapredAtacama) July 18, 2026

Alerta roja en Limache, Quintero, Concón y Quillota Senapred declaró alerta roja en las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la Región de Valparaíso, por riesgo de desborde. Esto debido a que la Dirección General de Aguas (DGA) reportó que la estación hidrométrica “Puente Colmo” mantuvo un aumento sostenido de su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo cual supone un aumento del riesgo para la población cercana al curso de agua.