Balance por sistema frontal: aumentan a cuatro los fallecidos, hay 99 damnificados y 1.595 viviendas con daños

Las autoridades elevaron a cuatro el número de víctimas fatales la noche de este viernes, según un nuevo balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), debido al sistema frontal que afecta a la zona centro norte y centro sur del país.

Antes de las 21 horas de este viernes, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; junto a la directora del Senapred, Alicia Cebrián; y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregaron detalles una vez que concluyeron la mesa técnica de esta noche.

“Seguimos enfrentando un escenario complejo, por esta razón las decisiones que se han adoptado buscan anticiparse a los riesgos y proteger la vida de las personas”, afirmó el ministro Alvarado.

El secretario de Estado agregó que “todavía enfrentaremos horas que serán exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse, a evitar desplazamientos si no son indispensables”.

En tanto, la directora Alicia Cebrían, informó sobre las afectaciones a personas. En ese contexto, es que confirmó el aumento del número de víctimas fatales.

“Tenemos 7 personas lesionadas y cuatro personas fallecidas. Lamentablemente se sumó una nueva persona en este último momento en la Región de Valparaíso, un procedimiento que está en desarrollo”, informó Cebrián.

“Lo que se ha logrado compilar hasta esta hora, considerando las dificultades que se han registrado durante el día para el levantamiento de información, es que entre Coquimbo y La Araucanía, tenemos 99 personas damnificadas y 673 personas albergadas”, las que se concentran en la Región Metropolitana, afirmó la directora del Senapred.

También hay 2.521 personas aisladas, las que se concentran en la Región de Coquimbo, producto de la crecida de cauces y esteros.

Respecto a la afectación a viviendas, Cebrián señaló que hay 6 viviendas destruidas, 113 con daño mayor, 951 con daño menor y otras 525 con evaluación de daños.

Asimismo, previo a entregar el balance, Cebrián destacó que había 368 mil clientes sin suministro eléctrico, en el tramo entre las regiones de Atacama y La Araucanía. La afectación se concentraba en Valparaíso con más de 194 mil clientes sin suministro.

El servicio de agua potable ha funcionado con normalidad y al cierre de esta edición, solo había problemas en el sector de San Luis, en la comuna de Colina, con 2.000 clientes sin suministro sanitario.

Alerta roja en distintas comunas y regiones

Seguidamente, el subsecretario Pavez informó que, tras analizar los aspectos de la caída de lluvia, se determinó declarar alerta roja en distintas comunas y regiones.

“En el trascurso de la última hora se ha determinado la alerta roja para las provincias de Choapa y Limarí (Región de Coquimbo), para toda la Región de Valparaíso y para las comunas de María Pinto en la Región Metropolitana”, informó la autoridad.

Además, expresó su preocupación por la posible remoción en masa donde haya asentamientos habitacionales. En esa línea, destacó que en Coquimbo hay riesgo en el sector de Infiernillo. En Valparaíso hay 12 asentamientos en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, los que estarían en riesgo.

En la Región Metropolitana la autoridad expresó su preocupación por los campamentos instalados en la ribera del río Mapocho, con especial énfasis al asentamiento de Talagante y “La Islita” en Puente Alto, los que han sido evacuados gracias a la labor de personal municipal, Carabineros y Fuerzas Armadas.

“El gobierno ya partió el catastro necesario para poder ir en ayuda de las personas potencialmente damnificadas, y se han ido aplicando las fichas FIBE en el Biobío, en La Araucanía y otras regiones del sur”, afirmó Pavez.

Apoyo humanitario de las Fuerzas Armadas

Además, el ministro Alvarado señaló que se están desplegando “todas las capacidades del Estado” y en línea con lo anterior, señaló que ya se encuentran desplegados apoyos de las Fuerzas Armadas, los que trabajan en coordinación con Senapred, las autoridades regionales y comunales.

“Estos apoyos de las FF.AA se están a efecto en la Región de Coquimbo, con apoyos destinados por ahora, a las comunas de Canela e Illapel; en Valparaíso se considera despliegue en la comuna de Quilpué y distintos puntos de las provincias de Petorca y Marga Marga; en la Región Metropolitana empezó el despliegue de apoyo humanitario militar en comunas como Renca, Talagante, María Pinto, Tiltil, Cerro Navia, Quilicura y La Cisterna”, informó el ministro Alvarado.