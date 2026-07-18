Investigan muerte de tres personas en Viña del Mar: se habrían intoxicado secando inmueble

La tarde de este viernes, en medio de las fuertes lluvias, se reportó el fallecimiento de tres personas por una presunta intoxicación en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. Las víctimas se encontraban al interior de un inmueble cuando, presuntamente, intentaban secar la vivienda con un generador de ozono.

El equipo es altamente contaminante, ya que trabaja con un gas tóxico. Fue utilizado al interior de la vivienda que, preliminarmente, se informó que funcionaba como hostal y que se encontraba sin suministro eléctrico producto de las fuertes precipitaciones.

En ese contexto, usaron el generador de ozono, lo que habría provocado el fallecimiento de tres personas: dos mujeres y un hombre, según informó Bomberos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar-Concón, Héctor Cáceres, señaló que “cerca de las 19.30 horas Carabineros solicitó apoyo a personal de Bomberos para ingresar a una estructura donde habían personas que se desconocía su estado”.

“Al momento del ingreso de Bomberos se constató que había tres personas fallecidas en el interior, dos mujeres y un varón”, agregó Cáceres.

Las causas de la muerte serán materia de investigación y Bomberos realizó mediciones preventivas. “Se realizaron las pericias y las mediciones para determinar si había sustancias peligrosas o material que pudiera ser el origen del fallecimiento, descartando esto, ya que ninguna de las mediciones arrojó ningún índice de material peligroso”, agregó el comandante Cáceres.El hecho fue informado al Ministerio Público, quien entregó la investigación a la Policía de Investigaciones (PDI).