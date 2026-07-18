Declaran alerta roja para la Región de Valparaíso por sistema frontal

La Dirección Regional del Senapred declaró alerta roja para la Región de Valparaíso por el evento meteorológico que afecta a la zona, luego de cancelar la alerta amarilla vigente.

La decisión fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, considerando los alertamientos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que incluyen una alarma por precipitaciones intensas, alertas por lluvias moderadas a fuertes, viento y nevadas con ventiscas, además de avisos por tormentas eléctricas y nuevas precipitaciones para los próximos días.

Durante la jornada se registraron precipitaciones intensas en las provincias de Quillota, Marga Marga y Valparaíso, situación que ha derivado en cuatro procesos de evacuación por inundaciones y remociones en masa. Asimismo, el aumento del caudal de los cuerpos de agua motivó la emisión de seis alertas SAE preventivas.

Senapred informó, además, que el Tranque La Luz alcanzó su capacidad máxima, por lo que se programó un proceso de desagüe para las próximas horas. En paralelo, la región registra 209.668 clientes sin suministro eléctrico, con la comuna de La Ligua entre las más afectadas, con más de 18.300 clientes sin servicio. También se reportó una remoción en masa en Viña del Mar, que involucró a una vivienda.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió una alta probabilidad de aluviones y derrumbes en el litoral, la cordillera de la costa, los valles precordilleranos y la precordillera, mientras que en la cordillera el riesgo es bajo. En tanto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dispuso el cierre preventivo de las áreas silvestres protegidas de la región.

Cabe recordar que el 13 de julio el Ministerio del Interior declaró estado de emergencia preventiva por el sistema frontal para las regiones comprendidas entre Atacama y Los Ríos.

Con la declaración de esta alerta roja, Senapred indicó que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, debido a la extensión y severidad del evento meteorológico.