Las Diablas ya tienen nómina oficial para el Mundial de Hockey 2026: “El sueño es meternos entre las ocho primeras”
La selección chilena definió su lista oficial para la cita que se desarrollará en Europa y dónde enfrentará -en la fase de grupos- a Países Bajos, Australia y Japón.
Las Diablas se ganaron su boleto para el Mundial en marzo de este año y desde el mes pasado que están entrenando para llegar de la mejor forma a la cita planetaria que se desarrollará en Bélgica y Países Bajos en agosto próximo.
Pero faltaba un paso fundamental: la nómina final. Y cuando quedan menos de 30 días para el debut de las chilenas en la fiesta europea, el entrenador Cristóbal Rodríguez- oficializó la lista definitiva de jugadoras que asistirán al mencionado evento.
“El criterio fue buscar tener a las mejores dentro del plantel. Uno tiene muchas aristas en las cuales debe fijarse para elegir... Este equipo viene armado desde mucho antes y creo que la elección fue la correcta para enfrentar este desafío”, aseguró Rodríguez.
Y el primer gran reto será medirse ante uno de los equipos anfitriones, Países Bajos, el 15 de agosto. Luego viene el enfrentamiento más abordable que es Japón, el 17 de agosto y finalmente, en la fase grupal, se medirán ante Australia dos días después.
“Es un grupo muy difícil y vamos a ir partido a partido. El foco estará en Países Bajos... Luego vienen Japón y Australia, los cuales son rivales muy difíciles y que se les puede ganar. Pero también se puede perder”, reflexionó el técnico de la selección chilena.
Tras ello, agregó que “por historia y por ranking, Australia es más que nosotros y Japón es bastante parejo. Pero podemos ganar los dos, que sería el ideal y nuestro objetivo principal, pues nos meteríamos entre los ocho primeros y es el sueño que llevamos para este Mundial”.
La nómina mundialista de Las Diablas
Arqueras
Natalia Salvador Marambio y Antonia Sáez.
Defensas
Fernanda Villagrán, Denise Rojas, Fernanda Flores, Antonia Morales Orchard, Francisca Irazoqui y Constanza Muñoz del Valle
Mediocampistas
Domenica Ananías, Sofía Filipek, Constanza Palma, Agustina Solano, Paula Valdivia y Florencia Barrios Roccatagliata
Delanteras
María Jesús Maldonado, Fernanda Arrieta Mesías, Manuela Urroz Richter, Josefa Salas Kuscevic, Simone Avelli Maira y Laura Müller.
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