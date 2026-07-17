Las Diablas ya tienen nómina oficial para el Mundial de Hockey 2026: “El sueño es meternos entre las ocho primeras”

Las Diablas se ganaron su boleto para el Mundial en marzo de este año y desde el mes pasado que están entrenando para llegar de la mejor forma a la cita planetaria que se desarrollará en Bélgica y Países Bajos en agosto próximo.

Pero faltaba un paso fundamental: la nómina final. Y cuando quedan menos de 30 días para el debut de las chilenas en la fiesta europea, el entrenador Cristóbal Rodríguez- oficializó la lista definitiva de jugadoras que asistirán al mencionado evento.

“El criterio fue buscar tener a las mejores dentro del plantel. Uno tiene muchas aristas en las cuales debe fijarse para elegir... Este equipo viene armado desde mucho antes y creo que la elección fue la correcta para enfrentar este desafío”, aseguró Rodríguez.

Y el primer gran reto será medirse ante uno de los equipos anfitriones, Países Bajos, el 15 de agosto. Luego viene el enfrentamiento más abordable que es Japón, el 17 de agosto y finalmente, en la fase grupal, se medirán ante Australia dos días después.

“Es un grupo muy difícil y vamos a ir partido a partido. El foco estará en Países Bajos... Luego vienen Japón y Australia, los cuales son rivales muy difíciles y que se les puede ganar. Pero también se puede perder”, reflexionó el técnico de la selección chilena.

Tras ello, agregó que “por historia y por ranking, Australia es más que nosotros y Japón es bastante parejo. Pero podemos ganar los dos, que sería el ideal y nuestro objetivo principal, pues nos meteríamos entre los ocho primeros y es el sueño que llevamos para este Mundial”.

Las Diablas ganaron por primera vez el Premundial y clasificaron a su segundo Mundial consecutivo. Chile Hockey

La nómina mundialista de Las Diablas

Arqueras

Natalia Salvador Marambio y Antonia Sáez.

Defensas

Fernanda Villagrán, Denise Rojas, Fernanda Flores, Antonia Morales Orchard, Francisca Irazoqui y Constanza Muñoz del Valle

Mediocampistas

Domenica Ananías, Sofía Filipek, Constanza Palma, Agustina Solano, Paula Valdivia y Florencia Barrios Roccatagliata

Delanteras

María Jesús Maldonado, Fernanda Arrieta Mesías, Manuela Urroz Richter, Josefa Salas Kuscevic, Simone Avelli Maira y Laura Müller.