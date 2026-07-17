Alerta de crecida: Senapred llama a evitar la ribera del estero de Reñaca
Servicio activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) ante el riesgo de crecida del afluente.
En medio del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta preventiva por riesgo de crecida del estero de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso.
El organismo hizo un llamado a la población a evitar acercarse a la ribera del estero y, para reforzar la advertencia, activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
Senapred pidió a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse alejada del cauce mientras se mantengan las condiciones de riesgo provocadas por las intensas lluvias.
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