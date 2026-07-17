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    El dardo contra Argentina del presidente de Barcelona: “Si el árbitro se impone, España tiene posibilidades”

    Joan Laporta opinó sobre la final del Mundial que protagonizarán este domingo la Roja europea ante la Albicelste.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: selección de Argentina en X.

    España y Argentina jugarán la gran final de Norteamérica 2026 este domingo en Nueva Jersey. Ambas selecciones dieron una muestra de carácter en las semifinales: los de Luis de la Fuente anularon completamente a la Francia de Kylian Mbappé, mientras que la Albiceleste tuvo que sufrir ante Inglaterra y dio vuelta el resultado sobre el final en un compromiso en el que el elenco Sudamericano fue muy superior.

    Por estas horas, uno de los temas que más genera debate entre los españoles son los cobros polémicos que ha tenido Argentina a su favor a la largo del Mundial: primero por una posible expulsión a Messi que no se sancionó ante Argelia, luego un penal no cobrado con Jordania y, por último, un gol anulado y un penal no cobrado a Egipto.

    Por este motivo, en las últimas horas llamaron la atención las palabras de Joan Laporta, presidente de Barcelona. El mandamás, mientras paseaba por la Quinta Avenida de Nueva York, habló sobre la final con ‘El partidazo de COPE’.

    “Tenemos mejor equipo, y si el árbitro es uno que se impone... si es un árbitro que se impone la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido”, dijo mientras caminaba.

    En este caso, el juez de la final será es el esloveno Slavko Vinčić. Cabe destacar que Laporta trabajó en dos periodos con Lionel Messi en Barcelona. Primero durante la irrupción de la Pulga y luego en los años en que decidió dejar el club para jugar en PSG.

    La final de la Copa del Mundo entre España y Argentina está pactada para las 15.00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en donde Lamine Yamal y compañía buscarán la segunda estrella de su selección.

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