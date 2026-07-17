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    Hasta 120.000 pymes registran algún grado de afectación por el sistema frontal, según Multigremial

    El gremio precisó que entre 30.000 y 50.000 pequeños comercios se encuentran afectados de manera directa, y en un cálculo preliminar, estimó un impacto de hasta $ 40.000 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Sistema frontal ha afectado a gran parte del país. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Multigremial Nacional advirtió que el sistema frontal que afecta a gran parte del país ya está provocando un fuerte impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en las regiones comprendidas entre Coquimbo y La Araucanía, donde se concentra la emergencia.

    De acuerdo con un levantamiento preliminar realizado por el gremio, entre 30.000 y 50.000 pequeños comercios se encuentran afectados de manera directa, debido a cierres temporales, cortes prolongados de suministro eléctrico, inundaciones, daños en infraestructura, pérdida de mercadería o imposibilidad de operar.

    La organización estima además que entre 80.000 y 120.000 pymes presentan algún grado de afectación operacional, considerando rubros como comercio, gastronomía, turismo, servicios, talleres, manufactura y pequeños productores agrícolas.

    Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, señaló que la mayor preocupación es que miles de emprendimientos dependen del flujo diario de ingresos para cumplir con sus obligaciones.

    Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.

    “Para una pyme, un día sin vender puede marcar la diferencia entre cumplir o no con el pago de sueldos, proveedores o arriendos. Mientras las grandes empresas tienen mayor capacidad para absorber este tipo de contingencias, miles de pequeños negocios viven prácticamente del ingreso diario”, afirmó.

    El dirigente agregó que el impacto económico va mucho más allá de los daños materiales.

    “No solo hablamos de locales inundados o mercadería perdida. También hay restaurantes que debieron cerrar por falta de electricidad, talleres que no pueden funcionar, agricultores que no pueden sacar su producción y pequeños comercios que simplemente dejaron de vender durante varios días”, indicó.

    Perdidas millonarias

    La Multigremial estima que, si cada uno de los 40.000 pequeños comercios afectados en promedio registra pérdidas cercanas a $1 millón entre ventas no realizadas, mercadería dañada y costos operacionales, el impacto económico directo ya superaría los $40.000 millones, sin considerar daños en infraestructura ni las consecuencias que podrían extenderse durante las próximas semanas.

    Sistema frontal. MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Frente a este escenario, el gremio hizo un llamado a implementar medidas extraordinarias para apoyar la recuperación de las empresas afectadas, entre ellas la postergación de obligaciones tributarias y previsionales, acceso expedito a financiamiento para capital de trabajo, apoyo para la reposición de activos dañados y agilización de los procesos asociados a seguros y ayudas públicas.

    “La reconstrucción también pasa por las pymes. Si miles de pequeños negocios permanecen cerrados por semanas, el impacto no solo lo sienten sus dueños, sino también los trabajadores, los proveedores y las economías locales. Recuperar a las pymes es recuperar el empleo y acelerar la reactivación de las comunidades afectadas”, concluyó el gremio.

    Más sobre:Sistema frontalPymesMultigremialLluviasLluviaInundaciones

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