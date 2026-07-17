Gremio de la agricultura descarta hasta el momento riesgos para el abastecimiento de alimentos producto de las lluvias

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) dijo que hasta el momento las lluvias no han afectado de forma relevante la producción de alimentos en Chile.

Según el monitoreo realizado por el gremio desde Atacama hasta Los Lagos, hasta ahora, no se registran “daños de consideración en la producción agrícola”.

“Las principales afectaciones corresponden a cortes de energía, anegamientos, dificultades de acceso y daños en viviendas”, dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, en un comunicado.

El líder de la SNA también comentó que “hasta el momento no vemos riesgos para el abastecimiento de alimentos. Gran parte de las hortalizas disponibles en esta época proviene del norte y no se han registrado interrupciones relevantes en su distribución”.

Por otro lado, el dirigente gremial comentó que, por el lado positivo, las lluvias y nevadas “están permitiendo recuperar embalses y acumular nieve en la cordillera, especialmente en Coquimbo, donde las reservas se encontraban en niveles históricamente bajos. Esta recarga será clave para el riego de la próxima temporada y la seguridad hídrica”.

Sin embargo, Walker resaltó el estado de alerta sobre la situación de la agricultura en el contexto de que se espera que el sistema frontal continúe los siguientes días.

“El sistema aún está en desarrollo y el principal riesgo para las próximas horas es el aumento de los caudales de ríos, esteros y canales. Por ello, mantenemos un monitoreo permanente junto a nuestros gremios regionales”, dijo.

Ante este contexto, el líder de la SNA comentó que, a la fecha, “el inédito sistema frontal está dejando una situación dual para la agricultura: un importante alivio para la crisis hídrica y recuperar la acumulación de nieve del norte chico y la zona central, pero también un mayor riesgo de desbordes de ríos, canales y esteros que pueden producir inundaciones a medida que los suelos se saturan”.