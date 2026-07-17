Poduje denuncia desprendimiento de muro de vivienda en reconstrucción en El Olivar: casi aplasta a un guardia de seguridad

El ministro de Vivienda Iván Poduje realizó este viernes una nueva visita a las viviendas reconstruidas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar.

Asistió al lugar junto al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, tras la denuncia de vecinos por problemas en domicilios del sector.

Tras realizarse una evaluación, constató que una vivienda presentaba separación de losa y salida de los elementos para unir las estructuras de sus anclajes.

Ministerio de Vivienda

Además, durante una transmisión en directo este viernes, mostró la caída del muro de un segundo domicilio , que casi habría aplastado a un guardia de seguridad.

“Esto fue exactamente lo que nosotros advertimos, la advertencia que hizo la Ditec respecto a estos muros que no están diseñados para casas de dos pisos. Y ahora se produce un nuevo desprendimiento. Nos decían que era porque no estaban terminados. Mentira, estos muros ya están anclados. Esto es una estafa completa, que fue exactamente lo que nosotros detectamos”, enfatizó.

Ante esta situación, Poduje pidió a las personas no acercarse a las obras y pidió al Serviu “que acordone y que pida que nadie se acerque este lugar, porque con el viento que tenemos se puede caer en cualquier minuto ”.

Ministerio de Vivienda

Recordemos que el Minvu ha denunciado a la constructora San Sebastián por una serie de deficiencias en el proceso de reconstrucción de viviendas en El Olivar, luego del megaincendio de febrero de 2024.

Por otro lado, la región de Valparaíso ha sido una de las más afectadas por el sistema frontal de fuertes lluvias y vientos en al menos diez regiones del país.