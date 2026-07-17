Senapred ordena evacuar sector Otaegui en Valparaíso por desborde del estero El Sauce

En medio del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación preventiva del sector Otaegui, en la comuna de Valparaíso, debido al desborde del estero El Sauce.

La medida fue reforzada con la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para facilitar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos.

A través de sus canales oficiales, Senapred llamó a la población a actuar con calma, seguir las instrucciones de las autoridades y considerar a las mascotas y sus necesidades durante la evacuación.